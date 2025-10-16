Un pacto regional de infraestructuras y la apuesta real por la educación y la salud rural, prioridades de Por La Rioja - EUROPA PRESS

La formación inicia "una nueva etapa" centrada "en todos los municipios" y en la que defenderán que gobierne el partido más votado

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja comienza "una nueva e ilusionante etapa" para trabajar "por todos los municipios" de nuestra comunidad autónoma con la presentación de un decálogo en el que destacan como "prioridades" la creación de un Plan Regional de Infraestructuras, apoyo al sector primario, manufacturero y productivo, y una gran apuesta por la educación y la sanidad, con especial relevancia en las zonas rurales.

Además, desde la formación han avanzado que a principios de 2026 celebrarán un Congreso con el que afianzar el equipo de forma efectiva tras los cambios producidos y presentar renovaciones "que nos van a mejorar como partido". "Las bases estaban pero necesitamos una dirección más marcada que concretaremos en 2026" para estar fuertes de cara a las próximas elecciones.

Así lo han presentado este jueves la secretaria general del partido, Sonsoles Soriano, y el portavoz de la formación, Miguel Gómez Ijalba. Anuncios que se han realizado en la nueva sede del partido (ubicada en la calle Pérez Galdós, esquina con Fausto D'Elhuyar de Logroño) que pretende ser "la casa de todos los riojanos".

"UN PARTIDO DE CALLE"

Recordando los orígenes del partido (en febrero de 2023), Gómez Ijalba ha explicado que "desde el comienzo de nuestra formación, nos hemos caracterizado por ser un partido de calle que tiene en cuenta la realidad de los riojanos y eso es lo que queremos potenciar".

"Queremos dar a conocer las necesidades de todos nuestros municipios porque solo nosotros conocemos la realidad de La Rioja, sus problemas y sus necesidades. Somos un equipo que ve la realidad que no nos quieren enseñar el resto de partidos que gobiernan o tienen intereses en el ámbito nacional", ha detallado.

Además ha querido dejar claro que "somos puramente regionalistas, sin ningún tipo de atadura a nivel autonómico y nacional".

Con todo ello y para "abrir" esta nueva etapa, Por La Rioja ha dado a conocer algunas de las novedades de su partido, entre ellas, destaca que ningún cargo público político que no tenga mayoría de Gobierno estará dedicación exclusiva. Además, muestran claro el objetivo de que Logroño, así como todos los municipios de la región "generen sinergias para beneficio conjunto, evitando servilismos o competiciones entre municipios".

ALGUNOS DE LOS PUNTOS DEL DECÁLOGO

Con respecto al Plan de Infraestructuras regional, Por La Rioja asegura que "deberá ser para los próximos 30 años, de modo que gobierne el partido que gobierne la ejecución no se vea alterada".

Defienden la idea de que debe gobernar la formación más votada. "Promoveremos un pacto con PP y PSOE para satisfacer el objetivo de que sea el partido más votado quien gobierne, con independencia de que se puedan alcanzar pactos con formaciones menos votadas".

Promoverán la declaración de La Rioja como 'Zona de Prioridad Sector Primario, Manufacturero y Productivo'. "Ponemos en valor lo nuestro, lo que nos identifica como territorio y como región".

También apostarán por el equilibrio respeto a la economía productiva, industrial, ganadera y agrícola. "No existe ni debe existir diferenciación ni exclusión alguna por razón de localización dentro de la ccaa".

Asi las cosas, detalla Ijalba, "no puede localizarse en La Rioja ningún municipio que esté a más de 25 kilómetros de un foco industrial dotado de todos los servicios necesarios".

Entre otros puntos del decálogo, desde la formación explican que "exigirán y reclamarán al Gobierno regional la implementación y vertebración hospitalaria de La Rioja Alta, La Rioja centro y La Rioja Baja".

Promoverán el acceso a productos de primera necesidad en todos y cada uno de los municipios riojanos; alimentación, acceso a cajeros automáticos, transporte público, servicio postal, Internet y red de telefonía, espacios de socialización así como asistencia a la tercera edad y la infancia.

En este sentido, abundan, "ningún municipio riojano dispondrá de menos de dos días a la semana íntegros de médicos". Igualmente se marcan como objetivo que "ningún niño se desplace a más de 20 minutos de distancia de su municipio para acudir a un centro educativo".

Finalmente defienden también una financiación autonómica de los proyectos municipales de máximo interés a través de planes anuales de los que se dará cuenta y seguimiento en el parlamento regional, de modo que la financiación extraordinaria mediante convenios se realice tan solo por razones de fuerza mayor o urgencias.

"ESTA ES LA RIOJA QUE QUEREMOS"

"Esta es La Rioja que queremos y nos comprometemos con ella de tal modo que este decálogo estará incorporado a los estatutos y al objeto social del partido".

Por La Rioja "aspira a ser mayoritario en las próximas elecciones pero si alguien quiere gobernar con nosotros tendrá que asumir estos puntos, podrán ofrecernos lo que quieran pero sin estos puntos no conseguirán nada", ha finalizado.