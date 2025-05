El padre del acusado del atropello de Haro confirma que su hijo "aceleró a menos de un metro de los sanitarios"

LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

El padre del acusado por el atropello del centro de salud de Haro el 4 de septiembre de 2023, por el que murió una persona y resultaron heridas otras cinco, ha declarado ante la jueza que su hijo "aceleró" el coche al salir de la rotonda "a menos de un metro" de los sanitarios.

El padre, que se encontraba de copiloto en el vehículo en el momento de los hechos, ha recordado muy emocionado y con palabras entrecortadas por las lágrimas que "nunca había visto a mi hijo así. Estaba fuera de sí". Tras ello "yo me quedé bloqueado. Cerré los ojos. Yo sólo quería que viniera alguien a ayudarnos".

También recuerda que una vez que salió del coche "mi hijo empezó a gritar en contra del Gobierno" y yo estaba "muy asustado, yo solo quería que llegara alguien a poder ayudarnos", ha repetido.

Este martes continúa el juicio contra el acusado por el atropello masivo de Haro que presenta esquizofrenia paranoide por la cual el Fiscal pide internamiento en un centro psiquiátrico. El procesado no se encuentra presente en el juicio tras presentar informes psiquiátricos que así lo recomiendan.

Por parte de las acusaciones particulares todos exigen cárcel además de diferentes indemnizaciones.

"ME QUIEREN MATAR"

Horas antes del suceso, el padre también ha recordado que su hijo decía "que olía a gas" tanto en casa como, después, en el propio vehículo. "Fuimos con él a dar un paseo con el coche y allí nos dijo: 'Me quieren matar' y después 'Nos quieren matar a todos'".

"Yo intenté cambiar la conversación, seguimos hablando de algunas otras cosas y después llegamos al centro de salud de Haro y cuando eso... fue horrible".

"Yo ni me enteré. Estaban a un metro los sanitarios. Cuando estaba al lado de ellos aceleró. Yo ya no sé muy bien lo que pasó. Me quedé bloqueado totalmente".

Después se bajó del coche "y empezó a gritar en contra del Gobierno. Yo solo quería que viniera alguien porque estaba fuera de sí a ayudarles a echar una mano".