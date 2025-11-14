Un padre y un hijo heridos en un incendio en la calle Sequoias de Logroño

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un padre y un hijo han sido trasladados al Hospital San Pedro, y el segundo posteriormente al Miguel Servet de Zaragoza, tras resultar heridos en un incendio, a las 00,16 horas, en el número 8 de la calle Sequoias de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

El Centro de Coordinación ha recibido el aviso del suceso. Desde allí se ha informado Policía Local y Policía Nacional, y se han movilizado a Bomberos de Logroño junto con recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención, Bomberos han informado de que el incendio se originó en una habitación en la que se encontraban enseres y colchones. El humo ha afectado a la totalidad de la vivienda y a un tramo de la escalera.

Un hombre de 73 años y su hijo de 37 años han sido evacuados al Hospital San Pedro y, posteriormente, el hijo ha sido trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

VEHÍCULO INCENDIADO EN URUÑUELA

No ha sido el único incendio de madrugada, ya que a las 02,28 horas, un particular ha informado al Centro Coordinador de Emergencias de un incendio de un vehículo en la calle Travesía Sur, número 1, de Uruñuela.

Desde SOS Rioja se ha avisado a Guardia Civil y se han movilizado Bomberos de CEIS Rioja. El coche ha quedado calcinado por completo, ocasionando daños a una viga de un pabellón cercano.