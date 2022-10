El Parlamento aprueba la creación de la Agencia Riojana de Transición Energética y Cambio Climático

Cuevas anuncia, en verso, la derogación de la ley una vez que los 'populares' ganen las elecciones en mayo

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy la Ley de Creación de la Agencia Riojana de Transición Energética y Cambio Climático (ARTECC) con el apoyo del PSOE, al que se une la diputada no adscrita Raquel Romero, e Izquierda Unida; y el voto en contra del Partido Popular y Ciudadanos.

El consejero de Transición Ecológica, Alex Dorado, ha visto que hoy es un "día importante para la transición ecológica".

Es, ha dicho, "un cambio de paradigma para que el planeta sea un sitio habitable para nosotros y el resto de seres vivos", cuando "hace años que la ciencia advierte de los daños del cambio climático, que es producido por el ser humano".

"La transición ecológica es un desafío inmenso, y necesitamos manos y talento, por eso hemos traído al parlamento la creación de esta agencia", ha explicado.

También ha recordado al PP que su actual líder, Alberto Núñez Feijóo, creó Inega, el Instituto Enerxético de Galicia, por lo que les ha preguntado por qué quieren tan poco a La Rioja.

Durante las intervenciones de los diferentes grupos, la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha entendido que la aprobación de esta agencia se sustenta en "si destinamos recursos a abordar la lucha del cambio climática o lo dejamos pasar a ver si nuestros hijos libran".

No obstante, ha creído que eso no significa que valga todo; así, ha advertido de la necesidad de que esta agencia no sea un instrumento para favorecer los intereses empresariales.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Belinda León, ha puesto en duda la conveniencia de la ley dado que, desde el Consejo Consultivo, se cuestionó la forma elegida, así como que se apruebe antes que la Ley de Cambio climático.

El 'popular' Carlos Cuevas ha visto innecesario crear una agencia pudiendo asumir las competencias la ADER o la propia administración. "Hoy, los defensores de lo público arrancan de su corazón la transición energética, insultando a la administración pública y creando un chiringuito", ha dicho.

Ha añadido que se deja "la puerta abierta para que pueda ser una empresa comercializadora de energía, por eso es una entidad pública empresarial".

Cuevas ha terminado creando un verso: "Andreu tendrá su agencia/ en su empeño no cedió/ (...)/señorías tomen nota/ el que avisa no es traidor/ nosotros antes de un año/votaremos derogación".

La socialista Sara Orradre, tras celebrar la vuelta del Arcipreste de Autol, le ha espetado a Cuevas que esta agencia tiene "la misma forma jurídica" de la Agencia de Desarrollo Económico, creada por el PP.

"No tienen ustedes ni idea de transición energética, no les importa la crisis del cambio climático, para ustedes son los padres; y tampoco tienen ni idea de gestión de fondos europeos, que será una de sus funciones", les ha espetado a los 'populares'.

Ha señalado que "garantizará el cumplimiento de todos los retos de lucha contra el cambio climático de una forma mas operativa, útil y ágil"; además de que "no se va a contratar a manos llenas".