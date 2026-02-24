El Parlamento aprueba una iniciativa del PSOE para elaborar inventario de edificios públicos con posible amianto

Archivo - Amianto - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Hacienda del Parlamento de La Rioja ha aprobado esta mañana por unanimidad una Proposición no de Ley presentada por el PSOE para instar al Gobierno de La Rioja a elaborar, de forma inmediata, un inventario completo y riguroso de todos los edificios y construcciones que sean propiedad o estén utilizados por las entidades integrantes del Sector Público en los que pudiera haber amianto.

El diputado Miguel González de Legarra ha recordado que el amianto "fue ampliamente utilizado en la construcción durante décadas hasta su prohibición por sus efectos cancerígenos y, aunque su mayor peligrosidad se produce cuando se manipula, su mera presencia sin identificación ni control constituye una amenaza latente".

La propuesta surge tras constatar que el Gobierno de La Rioja "reconoció a través de una respuesta parlamentaria que no existe ningún inventario de edificios públicos con amianto". Posteriormente, el Ejecutivo manifestó su "intención de documentar la existencia de estos materiales".

El problema, ha dicho González de Legarra, es que todavía hoy, más de veinte años después de la prohibición de su uso, la Comunidad Autónoma "sigue sin contar con un estudio sistemático que permita conocer con certeza la situación real de su patrimonio público".

La iniciativa aprobada "no exige retiradas inmediatas, ni intervenciones urgentes de impacto presupuestario, ni plantea cierres de instalaciones". Su objetivo "es disponer de un mapa riguroso que permita conocer qué edificios pueden contener amianto, en qué condiciones se encuentra y cómo debe planificarse, en su caso, una estrategia progresiva y segura de retirada conforme a criterios de riesgo y prioridad sanitaria".

Además, González de Legarra ha subrayado que la ausencia de un inventario "no solo supone una carencia técnica, sino que podría derivar en responsabilidades jurídicas si en el futuro se produjera alguna situación de riesgo para trabajadores públicos o ciudadanos usuarios de estos espacios". El diputado socialista ha señalado que el Parlamento ha demostrado hoy "que la salud pública, la prevención y la transparencia están por encima de cualquier diferencia política".