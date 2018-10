Parlamento se compromete a defender una sociedad "justa" y de "oportunidades" de las mujeres y garantizar derechos niñas

Publicado 11/10/2018 10:04:22 CET

LOGROÑO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja se ha comprometido, a través de una Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de las Niñas, que se celebra hoy, a "seguir defendiendo una sociedad justa y de oportunidades para todas las mujeres, a garantizar los derechos de las niñas y a seguir impulsando políticas que avancen en la igualdad real".

La Declaración, apoyada por los cuatro Grupos Parlamentarios de la Cámara riojana, se ha leído al inicio de la sesión plenaria que se desarrolla esta mañana. En la misma, se recoge que este Día Internacional buscar "poner el foco sobre la necesidad de garantizar los derechos de las niñas y las adolescentes y combatir los condicionantes y barreras que los limitan, así como denunciar la situación en la que viven muchos millones de niñas en el mundo".

De ahí, que el Parlamento de La Rioja haya querido "mostrar su compromiso con cada una de las niñas y mujeres del mundo que merecen igualdad de oportunidades para un futuro promoviendo desde las instituciones acciones para que no se las trate injustamente ni se les condena a la pobreza".

"No es posible hacer realidad la igualdad entre mujeres y hombres si no comenzamos desde la infancia, si no existe un compromiso desde las instituciones y desde la política, si no ponemos los medios para que las niñas y las adolescentes dispongan de las herramientas para salir del círculo de desigualdad y de pobreza en las que están inmersas en muchos países", recoge la Declaración.

Además, ha apuntado que "gracias al compromiso de la comunidad internacional, podemos afirmar que ha habido avances para las niñas, notablemente en la educación primaria, pero persisten problemas como la violencia de género, el matrimonio precoz, la mutilación femenina, el embarazo en las adolescentes, la desigualdad en las tareas domésticas, o las dificultades para seguir estudiando o incluso para acceder a estudios superiores".

Esta "desigualdad injusta nos priva del enorme potencial de las mujeres y las niñas en un mundo en el que el esfuerzo de todos es valioso y absolutamente necesario".

La Declaración Institucional destaca que "uno de los instrumentos más importantes con el que contamos para lograrlo es la educación. Una educación para todas y en libertad, respetuosa con su personalidad que ayude a las niñas a construir una conciencia crítica, desarrolle sus capacidades y las empodere para hacer frente a los retos que tienen por delante".

Por ello, la Cámara riojana se ha reafirmado en su compromiso con las niñas y adolescentes de La Rioja, de España y del Mundo "en un camino hacia una mayor igualdad y libre de la violencia que se ejerce sobre ellas por el mero hecho de ser mujeres".

Además, han instado al Gobierno de la Comunidad de La Rioja a que "en su política de cooperación y ayuda al desarrollo incluya entre sus objetivos la defensa de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres".

También, han recordado "la importancia de la educación como instrumento para prevenir y combatir la desigualdad y pedimos a las instituciones adopten las medidas necesarias para eliminar la discriminación de las menores".

La Cámara riojana se ha comprometido "a seguir combatiendo con todos los medios a nuestro alcance la violencia de género, la violencia de control que sufren muchas adolescentes a través de las redes sociales, así como cualesquiera otras manifestaciones de violencia y desigualdad como los matrimonios forzosos o la mutilación genital femenina".

También han reafirmado el compromiso "con los derechos fundamentales de la infancia y resaltamos nuestra gran preocupación por el aumento de menores asesinados a manos de sus padres para controlar e infringir dolor sobre las mujeres madres".

Finalmente, han reconocido "la importancia de trabajar en la eliminación de las actitudes y los comportamientos cotidianos que reproducen y perpetúan la desigualdad", y han pedido a los poderes públicos "que desarrollen políticas que eliminen las barreras con las que se enfrentan mujeres y niñas cada día, impidiendo la igualdad real y que apuesten por la conciliación, la corresponsabilidad, su empoderamiento y una mayor presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad".