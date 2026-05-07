El Parlamento rechaza la 'prioridad nacional' de Vox y "culpar de los males a la migración"

El portavoz de Vox, Ángel Alda - VOX

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha rechazo hoy una proposición no de ley que defendía la 'prioridad nacional' de Vox así como "culpar de los males a la migración".

El diputado de Vox, Ángel Alda, ha pedido "ayudar a los de casa" para evitar que "sean descriminados frente a los extranjeros". "Dice la Constitución que los españoles", ha indicado, "son iguales ante la ley, pero no habla de extenderlo a los extranjeros".

Esto, ha indicado, "no quiere atender que no se deban atender casos de emergencia vital, pero no puede ser que los extranjeros estén viviendo de las ayudas públicas que necesitan los españoles".

"No vamos a permitir que los riojanos paguen las consecuencias de la inmigración masiva de quienes vienen para vivir de las ayudas sociales", ha dicho pidiendo "garantizar la prioridad nacional".

La diputada de IU Henar Moreno ha rechazado "esta mierda de la prioridad nazi". "La realidad es que lo que quieren es poner a los trabajadores a competir entre ellos en una suerte de juegos de hambre", ha dicho.

Ha acusado a Vox de "criminalizar a quienes vienen a ganarse la vida y contribuyen al estado de bienestar". "No tienen nada contra la inmigración, lo tienen contra los pobres; quieren que vengan migrantes para trabajar, pero sin derechos", ha dicho.

La socialista Sara Orradre ha creído que este tipo de iniciativas "no deberían admitirse a trámite por higiene parlamentaria", ya que están basadas en el "discurso del odio".

Ha calificado su discurso de "racista y xenófobo" y les ha acusado de "criminalizar a personas que contribuyen a la cobertura de empleo y la garantía del estado de bienestar así como al rejuvecimiento de la población".

El 'popular' Victor Visairas ha rechazado "situar la inmigración como principio y final de los problemas de los españoles". Vox, ha dicho, entra como "elefante en cacharrería" a poner "a unos ciudadanos contra otros".

Ha abogado por "garantizar la igualdad de todas las personas que viven en la región" asegurando que el Gobierno de La Rioja no va perder un "segundo en otras cosa que crear las mejores condiciones para todo aquel que viva en La Rioja".