El Parlamento de La Rioja acomete la puesta a punto de su colección artística

LOGROÑO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia del Parlamento de La Rioja ha encargado a un estudio especializado en restauración de obras de arte la puesta a punto de la colección artística de la Cámara regional. La actuación se está llevando a cabo sobre 143 obras de caballete (pintura en su mayor parte) y seis esculturas.

La intervención está consistiendo, fundamentalmente, en la revisión y limpieza de toda la colección, labores imprescindibles para el mantenimiento de los bienes culturales como garantía de conservación. También se están contrastando las medidas de todas las piezas para su comprobación con el inventario existente y se están revisando y renovando en los casos necesarios los sistemas de colgado de las obras.

Los trabajos se basan en criterios de conservación preventiva, para lo que se han tenido en cuenta la variedad de los materiales expuestos y el estado de conservación de cada una de las piezas, siendo estos parámetros concretos los que han definido el procedimiento de limpieza.

Por último, en las obras que se encuentran colgadas en lienzos de pared de naturaleza pétrea se está inspeccionando con especial meticulosidad el espacio interior entre la tela y el bastidor para retirar, en los casos necesarios, material que se hubiera podido disgregar de las piedras. Asimismo, se van a proceder a embalar con las protecciones indicadas las obras que queden almacenadas, a fin de que no sufran ningún tipo de deterioro, puesto que dado el elevado volumen de la colección artista no es posible exponer todas las obras de forma simultánea por falta de espacio.

Estos trabajos forman parte del nuevo plan de musealización del Parlamento de La Rioja, una estrategia pensada y diseñada con un doble objetivo: por un lado, poner en valor la colección artística -para lo que era necesaria su puesta a punto- y, por otro, para ampliar las posibilidades del público para acceder a la colección y disfrutar de ella.

El primer paso está siendo la actualización de la colección en todos los aspectos: desde las labores de mantenimiento y conservación hasta la revisión de toda la documentación para ofrecer una información adecuada y adaptada a los nuevos soportes. Asimismo, se está procediendo a una redistribución de las obras de arte en los espacios de la Cámara, atendiendo a criterios profesionales.

De esta forma, los fondos artísticos del Parlamento de La Rioja se consolidan como una "colección viva" que ofrecerá una nueva perspectiva de las dependencias del antiguo convento de La Merced de la que, una vez concluida su puesta a punto, el público podrá volver a disfrutar en todo su esplendor. El presupuesto de los trabajos de restauración asciende a 6.473,5 euros.