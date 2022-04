El Parlamento de La Rioja aprueba la Ley de Memoria Democrática con el voto en contra de PP y Ciudadanos

La sesión se desarrolla con presencia ciudadana, la emoción del diputado Royo y la tensión al acusar Moreno al PP de ser "herederos de Franco"

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado la Ley de Memoria Democrática con el voto en contra de PP y Ciudadanos. Mientras desde el PP se ha visto un "ánimo de interpretación ideológica que busca dividir a los españoles", el PSOE ha creído que supone "colmar un vacío de justicia para pasar página habiéndola leído".

La sesión se ha desarrollado con la presencia, en el público, de representantes de La Barranca tras un trabajo parlamentario en comisión y en una sesión emotiva, y en momentos tensa, que ha terminado con los aplausos de los asistentes y la entrega, a la diputada de IU, Henar Moreno, de un ramo de flores rojas por parte de Pilar Miguel, la nieta de Fernando Esquete, uno de los primeros fusilados en La Rioja en 1936.

La diputada de Ciudadanos Pilar Rabasa ha abierto las intervenciones echando de menos un mayor "debate" en un tema en el que, ha dicho, podría haber habido un consenso que las prisas de la diputada de Izquierda Unida ha impedido.

Ha considerado que más que una "ley de memoria democrática para La Rioja", es una "proposición de ley sobre la parte de la memoria histórica que Izquierda Unida ha querido proteger y de exaltación explícita de la república como forma de gobierno del Estado".

En esta misma línea, el diputado del PP Alfonso Domínguez ha visto en la ley una "imposición" que "sólo cobija a una parte de la sociedad española" pero que "no es un instrumento de reparación de las víctimas".

Ha creído que "intenta imponer una verdad sesgada por parte de una minoría, divide a la sociedad, y acaba con la paz y el espíritu de concordia de la transición".

Ha llegado a definir la exposición de motivos como una "riña de adolescentes" y ha visto que incluye una "verdad interpretada" que, además, "quiere trasladar a los colegios".

También ha criticado que se de la ejecución a la consejera Raquel Romero, "la que no tiene un partido político que representar, que está sentada sólo para pueda seguir gobernando Andreu, la que parasita los recursos de la sociedad", ha dicho anunciando: "Devolveremos el espíritu de concordia en cuanto gobernemos en un año".

El socialista Victor Royo, que ha levantado los aplausos de los asistentes, se ha referido a la "barbaridad" ocurrida en España, y por ende en La Rioja, donde "hubo asesinatos y luego lanzados en cunetas", llegando a "condenar a multas a los asesinados por tener otras ideas y defender la legalidad constitucional" y "en muchos casos por envidias".

"La obligación de recordar es inseparable al derecho a conocer", ha dicho creyendo que "se ha intentado ocultar el recuerdo de seres humanos y sólo la primavera podía ofrecerles flores" mientras "gracias a las mujeres de negro no pudieron apagar la esperanza".

"En esta tierra hubo terrorismo", ha aseverado en referencia a los Grupos de Pistoleros de Falange. Ha visto "crucial" llegar a los jóvenes y trasladar la memoria en un momento de "blanqueamiento" de la ultraderecha.

Royo ha terminado, casi entre lágrimas, dando gracias y recibiendo los aplausos, de pie, de su grupo y ha dado paso a la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, quien con un abrazo "fraternal" ha subrayado la "garantía de no repetición".

"Señora Rabasa no ponga excusas tras más de catorce horas de trabajo, es una cuestión de que por su parte no ha habido voluntad", le ha dicho a la de Ciudadanos.

Moreno ha señalado cómo, en el día de hoy, se cumple el 59 aniversario de la muerte de Julián Grimau, asesinado después de torturado y tirado por la ventana.

Les ha recordado a los 'populares' como el presidente Manuel Fraga "intentó ocultar lo ocurrido", llegando a calificarles como "los herederos de Franco".

También les ha dicho cómo, mientras el presidente de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha adaptado el decreto de Memoria histórica a las exigencias de Vox, esta ley "nos va a meter en la puerta grande de la historia" a los riojanos.

Ha destacado que la ley "garantiza la formación academia, dignifica la condición de víctima, impulsa la reparación de las víctimas y pone en la historia a los héroes de nuestro país", así como que marca un Día de la Memoria, el 22 de julio.

El portavoz del PP, Jesús Ángel Garrido, ha exigido la retirada, del Diario de Sesiones, de la denominación de Moreno para el PP (herederos de Franco).

El presidente del pleno, Jesús María García, ha creído que ha sido un "lapsus" de la diputada, comentario que ha levantado las risas de la bancada del PSOE, y le ha preguntado si quería retirarlo. Ella lo ha negado y, entonces, en virtud de sus competencias lo ha retirado él de oficio.

PRIMER DÍA SIN MASCARILLA OBLIGATORIA

En el primer día sin la obligatoriedad de mascarilla en interior, la Cámara ha permitido a los diputados que sean ellos quienes elijan si llevarla. Así lo han hecho con disparidad de decisiones en todas las bancadas.

El portavoz del PP, Jesus Ángel Garrido, ha elegido no llevarla, pero el diputado 'popular' Carlos Cuevas sí; el portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena, sí la ha llevado, pero una de las diputadas, Belinda León, no; y el del PSOE, Raúl Díaz, la ha llevado, pero algunos diputados como Ana Santos o la propia presidenta Andreu no.

La sesión se ha cerrado con aplausos del público con los carteles de: verdad, justicia, reparación. Han votado a favor los diputados del PSOE, la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, y la diputada expulsada de Podemos, Raquel Romero.