El Parlamento de La Rioja rechaza el veto parental

El Parlamento de La Rioja ha aprobado una Proposición No de Ley, registrada por el Grupo Parlamentario Socialista, defendida por su diputada, Teresa Villuendas, en la que se rechaza el veto parental. Ha contado con el apoyo de los socialistas y del Grupo Mixto, mientras que Ciudadanos se ha abstenido, y el PP ha votado en contra.

La propuesta insta al Gobierno regional y nacional para que velen por el cumplimento del Artículo 27 de la Constitución Española, el cual recoge que todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

La parlamentaria socialista en su intervención ha abogado por "no dar un paso atrás en los derechos fundamentales conseguidos hasta ahora", de ahí que haya reclamado una región "libre de veto parental", a través de una "escuela libre de injerencias, en la que se respete la elaboración de la programación anual de los centros, que recoge las actividades complementarias, que son de obligado cumplimiento y de obligada asistencia".

Villuendas ha criticado que la "extrema derecha busca tras el veto sembrar el odio en los centros y volver al pensamiento único". Frente a ello, ha mostrado al compromiso de los socialistas "a educar en valores que favorezcan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de Género, valores inherentes a la igualdad de trato, la no discriminación por cualquier circunstancia personal o social, educar para erradicar el racismo y la xenofobia, educar para generar en nuestros alumnos y alumnas un sentido crítico y constructivo, educar en el respeto y la tolerancia para garantizar la pluralidad de pensamiento".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, ha coincidido "en la totalidad" con lo expuesto por Villuendas, si bien ha mostrado "su tristeza" por volver a debatir "lo mismo hasta en dos ocasiones", tras el intento de familias "más reaccionarias en intervenir en el curriculo de los colegios".

La diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Belinda León, ha dicho estar "perpleja" porque el Gobierno "habla de libertad educativa y luego la coarta con medidas como reducción de conciertos o la puesta en marcha de la ventanilla única", algo que "es inadmisible y cínico". Finalmente, ha señalado que su formación se iba a abstener porque "no queremos convertir la educación en una pelea de bloques".

El portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, ha pedido, para lograr el apoyo de los 'populares', que "se acepte, al menos, una enmienda de las siete que hemos presentado", porque "si hablamos de derechos humanos hablemos de todos los derechos humanos".

Para concluir, ha reflexionado sobre qué supone la libertad de los equipos de los centros educativos.

LENGUA EN OPOSICIONES

Antes, la Cámara riojana ha debatido, y rechazado -con los votos de los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto-, una propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular, defendida por la diputada, Begoña Martínez, para instar a que el Gobierno central vele para que "la única lengua cuyo conocimiento sea un requisito indispensable para el acceso a un empleo público sea el castellano, excepción hecha de las plazas para docentes que requieran el conocimiento de otras lenguas".

En la misma Proposición No de Ley se recogía que "las lenguas cooficiales puedan considerarse un mérito, nunca un requisito excluyente". En su argumentación la parlamentaria 'popular' ha recordado que se busca "la igualdad de todos los españoles en el acceso a la función pública" para "evitar que haya desventaja, por ejemplo para los riojanos, si se presentan a oposiciones en las comunidades limítrofes de Navarra o País Vasco".

Martínez ha afirmado que "la lengua debe considerarse como mérito y no requisito", por lo que ha insistido en que "no debe ser una discriminación en el acceso y la promoción del empleo público".

En contra de la propuesta, ha intervenido la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, que ha señalado que hay que "reconocer la España plural, en la que la lengua es un patrimonio inmaterial a proteger", de ahí que haya en territorios lengua cooficiales que "hay que respetar".

Para la parlamentaria de izquierdas es una Proposición "demagógica" que busca además "dividir", por lo que ha exigido a los 'populares' que huyan de buscar el "conflicto" con el asunto de la lengua.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pablo Baena, ha acusado a la portavoz de IU de "comprar todos los mantras al nacionalismo" con sus argumentos, al tiempo que ha abogado por "defender los derechos de los ciudadanos de acceder a la función pública". También ha criticado que el PP "está sorbiendo y soplando" porque en La Rioja defiende esta iniciativa y en Galicia "vota a favor del uso del gallego" para acceder a la administración.

En el caso del PSOE, ha tomado la palabra su diputado Roberto García quién ha recordado que "como el saber no ocupa lugar, conocer otras lenguas nos enriquece", para a continuación señalar que la propuesta "no tiene recorrido, porque busca realmente hablar del tema de Cataluña", de ahí que haya pedido que "no se use la lengua para crear fractura y separar".

En parecidos términos se ha expresado el consejero de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, que ha intervenido antes de la votación, para indicar que la Proposición No de Ley del PP "se enmarca en una polémica artificial", así como ha pedido "respeto" a las diferentes lenguas que recoge la Constitución, que deber ser un vehículo "para unir y no para separar, aunque su presidente, Pablo Casado, va más encaminado a lo otro".

El Parlamento de La Rioja ha aprobado, en sesión plenaria, una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto-IU, defendida

UNANIMIDAD Y RECHAZO

Por otra parte, el pleno, por unanimidad, ha dado el visto bueno a una Proposición No de Ley -enmendada por el Grupo Parlamentario Mixto-IU-, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y defendida por su diputado, Alberto Reyes, para instar al Gobierno riojano a que, dentro del marco de la Ley Agraria y Ganadera de La Rioja, se impulse la instalación de sistemas de cámaras de televisión en circuito cerrado (CCTV) en los mataderos de la Comunidad Autónoma de La Rioja como medida de control efectivo de cumplimiento de protección de los animales en el momento de la matanza.

La misma suerte ha corrido una propuesta, en este caso del PP, argumentada por su parlamentario Carlos Cuevas para instar al Gobierno de La Rioja a que "negocie y consiga de la Confederación Hidrográfica del Ebro o, en su defecto, del Ministerio de Transición Ecológica, que procedan al arreglo de la LR-115 en el valle del Cidacos".

Por contra, la mayoría del PSOE-Grupo Mixto ha rechazado una Proposición No de Ley de Ciudadanos, que ha contado en su defensa por su portavoz, Pablo Baena, para que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que "muestre su apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluida la Jefatura del Estado".