El Parlamento riojano pide realizar las "actuaciones necesarias" para la rehabilitación de la Muralla de Santo Domingo

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LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento riojano ha aprobado hoy realizar las "actuaciones necesarias" para la rehabilitación de la Muralla de Santo Domingo de la Calzada en coordinación entre el Gobierno de España, el de La Rioja y el Ayuntamiento del municipio.

En el pleno del Parlamento de hoy, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley para pedir al Gobierno riojano que colabore con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada en la rehabilitación integral del paño de murallas de Avenida de Burgos de la localidad y planificarlo.

Durante el debate de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular ha rechazado "depositar" la responsabilidad de restaurar la muralla de Santo Domingo en el Gobierno riojano y el Ayuntamiento de la localidad.

Esto supondría, en palabras de la 'popular' Begoña Martínez Arregui, pretender, por parte del PSOE, una vez más, "exonerar a Pedro Sánchez de sus muchas fechorías".

Tal y como recoge la proposición no de ley, las murallas de Santo Domingo de la Calzada son una edificación histórica construida durante el siglo XIII. El recinto amurallado fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento por su valor histórico, artístico y cultural.

Durante la pasada legislatura se redactó el proyecto para la consolidación de tres torreones del tramo de muralla en Avenida de Burgos, de Santo Domingo de la Calzada, que es el más dañado y requiere de una intervención urgente.

El 26 de diciembre de 2024, se formalizó el acuerdo mediante convenio entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada para el apuntalamiento y medidas de urgencia del torreón número doce del tramo de muralla de avenida de Burgos.

También para el proyecto de ejecución para la consolidación de este torreón, por un importe de 399.766,10 euros, IVA incluido, que representan el cien por cien del importe de ejecución de la memoria valorada. En el momento actual, no se ha ejecutado.

La socialista Ana Belén Martínez ha relatado cómo hay vecinos que están dispuestos a poner dinero de su bolsillo para poder ejecutar las obras de restauración. "Su único empeño es salvar la muralla de su localidad", ha dicho de la comisión vecinal creada al efecto.

Ha visto cómo nadie podría entender que "la diferencia de color político permitiera el derrumbe" y ha asegurado que los vecinos temen el "colapso inminente". "No dejemos caer el torreón", ha pedido.

Martínez Arregui ha insistido en la necesidad de "poner el foco en quien tiene la competencia absoluta, que es el Gobierno de España" y en esta línea los 'populares' han presentado un enmienda para cambiar el texto de la PNL poniendo el acento en pedir al Gobierno de España la "urgente intervención".

La socialista no lo ha aceptado: "Solicitaremos la colaboración del Gobierno de España, pero la responsabilidad primera es del Ayuntamiento de Santo Domingo y del Gobierno de La Rioja", ha dicho añadiendo que el Gobierno de España "ha mostrado interés en seguir contribuyendo".

El diputado de IU Carlos Ollero se ha mostrado convencido del valor histórico y cultural de la muralla y de que su mantenimiento debería ser una prioridad tanto del Ayuntamiento como de los Gobiernos regional y nacional.

Ha pedido pasar de las declaraciones a los hechos y "actuar ya con voluntad política desde la coordinación de las distintas administraciones, dedicando los recursos necesarios" porque ha habido "enfrentamientos estériles" y "partidistas".

El diputado de Vox Hector Alacid ha rechazado "legislar de espaldas a una realidad", como es que existe un "problema de titularidad".

En su opinión, es un "ejemplo claro de lo que Vox lleva tiempo" diciendo, como es el "fracaso del modelo" de las autonomías que "fragmenta competencias, diluye responsabilidades y, mientras tanto, unas murallas bien cultural están en abandono".

Ha dicho no poder estar a favor de la propuesta, porque "no resuelve la seguridad jurídica y no garantiza la ejecución real"; tampoco en contra por la necesidad de actuación (así que ha anunciado la abstención de este grupo).

Martínez Arregui, en el turno de portavoces, ha insistido en que "ha sido el Gobierno de España el que ha dado la espalda a Santo Domingo y a su muralla".

Ha reprochado a los socialistas que la 'popular' Mar Cotelo llevó la iniciativa al Senado, y el PSOE votó en contra; así que les ha instado a "reclamar a su propio partido" la proposición no de ley.

Por otro lado, ha visto que la PNL "está diciendo al Gobierno de La Rioja que siga haciendo lo que ya está haciendo", en referencia a la dotación de 400.000 euros para arreglar el torreón que está en peor estado. "Lo que falta", ha aseverado, "es el apoyo decidido" del Gobierno central.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a colaborar con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada para ejecutar el convenio firmado para el apuntalamiento y medidas de urgencia del torreón número 12 del tramo de muralla de avenida de Burgos y el Proyecto de ejecución para la consolidación del torreón del tramo de muralla de avenida de Burgos en Santo Domingo de la Calzada.

Pide planificar la rehabilitación integral del paño de murallas de avenida de Burgos de Santo Domingo de la Calzada, empezando por iniciar los trámites necesarios para la declaración individual específica, y delimitación del propio bien de interés cultural (BIC) y de definición de entorno de protección, como prescribe la Ley para los bienes de interés cultural de naturaleza inmueble.

Junto a esto, colaborar con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada en las actuaciones sobre dominio público de la actual carretera LR-111 recogidas en el plan director, que no podrán llevarse a cabo en tanto no se haya cedido al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada su titularidad.

Y asesorar y apoyar al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada en resolver los posibles problemas de titularidad del recinto amurallado, para poder acceder a las ayudas del Gobierno del España y de la UE.

Por último, realizar todas las actuaciones necesarias para la rehabilitación integral del recinto amurallado en colaboración con el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada.

La proposición ha salido adelante aunque con distintos votos en los diferentes puntos. Así, en el primero (colaborar con el Ayuntamiento de Santo Domingo) y el tercero (realizar las actuaciones necesarias para la rehabilitación) han votado a favor PP, PSOE y Podemos-IU (Vox se ha abstenido). En el dos (planificar la rehabilitación) han votado a favor sólo PSOE y Podemos-IU, pero como el resto (PP y Vox) se ha abstenido también ha salido adelante.