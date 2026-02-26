El Parlamento riojano pide por unanimidad que la Sareb ponga viviendas a disposición del IRVI

El diputado 'popular' Diego Bengoa - PP

El Parlamento de La Rioja ha aprobado, por unanimidad, una proposición no de ley del Partido Popular por la que pide al Gobierno central, a través del Ejecutivo riojano, que la Sareb ponga a disposición del Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI) las viviendas y solares que tiene en La Rioja.

El 'popular' Diego Bengoa ha defendido la proposición considerando que es "sensato" y "una oportunidad" que la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), también llamado 'banco malo', ponga a disposición de los ciudadanos viviendas.

El Gobierno riojano, ha dicho, está "actuando con política útil, política real, política que llega a la gente". Pero, ha lamentado, "no hay colaboración del Estado".

Así, ha relatado, "la Sareb, la sociedad creada para gestionar activos inmobiliarios tras la crisis financiera, dispone de viviendas y suelos que son en gran medida de titularidad pública, recursos que han sido sostenidos con dinero de todos los ciudadanos, y que por tanto deberían estar hoy al servicio del interés general".

Ha destacado que "no tiene sentido que haya viviendas sin uso mientras hay ciudadanos con dificultades para acceder a una vivienda". "Política útil es esto, detectar un recurso infrautilizado y ponerlo al servicio de la gente", ha señalado.

La portavoz del Grupo Podemos-IU, Henar Moreno, aunque ha visto una iniciativa "de perogrullo" y después de reprochar a Bengoa "consejos vendo pero para mi no tengo", ha saludado la iniciativa porque le ha parecido lo más lógico.

No obstante, lo ha hecho "con el compromiso de que vamos a abordar el problema de la vivienda". Y es que, ha visto, es necesario que haya viviendas que los ciudadanos puedan pagar.

Por otro lado, ha pedido que no se haga "de la política de vivienda el cortijo de los promotores". "La prioridad a proteger debe ser garantizar el derecho a la vivienda", ha incidido.

Desde Vox, Hector Alacid se ha mostrado sorprendido de que traigan "como solución la Sareb". "Ustedes, junto con el PSOE, son los causantes de la situación que vivimos ahora, triste y dolorosa", ah dicho.

Se ha referido a una realidad de pisos compartidos, "compartiendo una balda del frigorífico". La Sareb, ha dicho, a día de hoy, "se supone que tiene unas cien viviendas", pero "la patronal dice que se necesitan 9.000 para equilibrar la oferta y la demanda".

Un déficit "estructural" al que ha pedido "poner coto". La medida traída al parlamento, ha dicho, es "puntual". "Vamos a votar a favor porque con una vivienda solucionamos la vida a una familia, pero esto es un parche", ha dicho.

El socialista Sergio Martínez Astola, por su parte, ha considerado que, en materia de vivienda, "hacen falta acuerdos". "Las viviendas que tiene la Sareb tienen que ponerse a disposición de un alquiler asequible", ha considerado.

"Cuando se trata de mejorar la vida de los riojanos, desde luego lo vamos a apoyar", ha insistido. Además, ha visto que tiene sentido que las viviendas tiene la Sareb a causa de la crisis vuelvan a la ciudadanía.

"Durante años la Sareb fue vista como símbolo de crisis y, desde el Gobierno de España, se está tratando de eliminar ese modelo", ha resaltado viendo "tremendamente positivo" apoyar la iniciativa.

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY

A través de esta proposición de ley, el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a instar al Gobierno de España a impulsar las acciones necesarias para que la Sareb ponga a disposición del Gobierno de La Rioja, a través del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), las viviendas y solares de su titularidad ubicados en la Comunidad Autónoma de La Rioja, viviendas que deberán destinarse a alquiler social y/o asequible, y solares que deberán destinarse a viviendas de protección pública.

También, poner a disposición de los ciudadanos las viviendas cedidas que estén en condiciones de habitabilidad antes de seis meses y, en el mismo plazo, iniciar los trámites oportunos para rehabilitar el resto.