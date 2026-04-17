Parlamento y UR refuerzan su apoyo al alumnado jurídico y social con aumento de becas, premios, seminarios y jornadas - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento regional y la Universidad pública riojana han firmado una adenda al Protocolo General de Colaboración de ambas entidades por valor de 21.000 euros para financiar ocho actividades académicas y jurídicas a lo largo de 2026 con el fin de apoyar al alumnado en el impacto directo en su formación.

La presidenta de la Cámara riojana, Marta Fernández Cornago, y la rectora de la UR, Eva Sanz, han firmado esta nueva adenda que comenzó su andadura en el año 2023. Fernández Cornago ha explicado que el objetivo es "fomentar actividades culturales, académicas y científicas en beneficio de la sociedad en general y al estudiantado riojano en particular".

Este año, además, el Parlamento redobla su apoyo fortaleciendo las actividades entendiendo que la formación "es base para cimentar el conocimiento y fomentar la práctica y actitud de habilidades que mejoren su proyección académica y laboral".

AUMENTO DEL NÚMERO DE BECAS

Se demuestra así "un apoyo firme" con actividades concretas como, por ejemplo, el aumento del número de becas para el Curso de Verano de Ginebra, pasando de 12 a 14, que tanto interés despierta entre estudiantes y profesionales.

También servirá para mantener la beca 'prácticum' de Grado de Derecho en la ONU-Ginebra y para apostar o premiar trabajos de fin de grado en Derecho, Trabajo Social y Relaciones Laborales.

A estos se suman también el trabajo fin de máster de acceso a la Abogacía y la celebración de distintos seminarios, encuentros y jornadas que reúnen interés académico. Estas jornadas están relacionadas con el ámbito del derecho, como las jornadas de vivienda que este año alcanzarán su tercera edición y que han permitido traer a La Rioja a especialistas jurídicos de todo el país.

Por su parte, la rectora de la UR, Eva Sanz, ha asegurado que esta firma "refuerza la vocación de ambas instituciones en acercar el conocimiento jurídico y social a la ciudadanía riojana".

Estas becas son "muy importantes" para los estudiantes de derecho que les ayudan a acercarse a la realidad internacional. Ha destacado el aumento de hasta 14 de las becas para desarrollar el curso de verano de Ginebra, el centro neurálgico de los derechos humanos, así como las diferentes jornadas y encuentros que se realizan ayudan a los jóvenes a mejorar su formación.

Finalmente ha agradecido al Parlamento riojano su "apuesta firme por la generación de conocimiento en el ámbito jurídico y social que posibilita a los estudiantes que puedan desarrollar proyectos de alto valor académico y social".