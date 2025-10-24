El paro baja en 300 personas en el tercer trimestre en La Rioja y se crean 1.700 empleos

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 300 personas en el tercer trimestre en La Rioja hasta los 12.900 desempleados, un 2,3 por ciento menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada del tercer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 7,71 por ciento.

Esta cifra de parados es la más baja en un tercer trimestre desde 2022. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el tercer trimestre la mayoría de veces en La Rioja (14 veces) mientras que ha bajado en 10 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde que hay registros.

En el tercer trimestre se crearon en La Rioja 1.700 puestos de trabajo (+1,1 por ciento respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 154.600 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 167.500 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 1.400 personas (+0,84 por ciento).

En el último año el paro se ha reducido en 3.500 personas (-21,3 por ciento) en La Rioja y se han creado 10.100 empleos (+7 por ciento), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 6.500 personas (+4 por ciento).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino , frente a un retroceso del paro masculino de 100 parados (-1,8 por ciento). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 7.500 y la tasa de paro femenino en el 9,34 por ciento . Por su parte, 5.500 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 6,23 por ciento.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en La Rioja aumentó en 600 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 27,28 por ciento.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 600 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 300 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 130.400 personas, de los que 111.400 tenían contrato indefinido (el 85,43 por ciento) y 19.000, temporal (el 14,57 por ciento).

Mientras que el sector privado generó 2.600 puestos de trabajo en La Rioja, un 1,97 por ciento más, hasta un total de 134.700 ocupados, el sector público destruyó 900 puestos de trabajo, un -4,33 por ciento menos, hasta un total de 19.900 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 300 personas en el tercer trimestre (+0,23 por ciento) en la comunidad hasta los 131.100 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 1.300 (+5,86 por ciento), hasta sumar 23.500 personas.

Por sectores, el paro bajó en Agricultura, 800 menos (-72,73 por ciento); Servicios, 200 menos (-4,17 por ciento), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 600 más (+11,32 por ciento); Industria, 200 más (+10 por ciento)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía (+32.300), Canarias (+15.100) y Murcia (+12.500) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Extremadura y Castilla - La Mancha en donde menos, con retrocesos de 10.500, 10.300 y un 5.400, respectivamente.

En cuando al empleo, Andalucía (+65.500), Comunitat Valenciana (+37.400) y Baleares (+26.200) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Canarias y Asturias en el lado contrario, con 60.700, 14.100 y un 8.200 empleos menos, respectivamente.