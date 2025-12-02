Paro.- La FER destaca que La Rioja registra en noviembre 448 parados menos que hace un año y 2.203 afiliados más

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha destacado este martes que "el empleo en La Rioja apenas se ha movido al cierre del mes de noviembre".

Según los datos aportados por los servicios públicos de empleo, La Rioja registró 6 parados más. Por sectores de actividad, el paro subió en la agricultura (+2), se redujo en la industria (-17), aumentó en la construcción (+9) y disminuyó en el sector de los servicios (-15).

La Seguridad Social registró en noviembre 142 cotizantes menos que en el mes anterior. "No obstante -añade la patronal-, el balance interanual es positivo, con 448 desempleados menos que hace un año y 2.203 afiliados más a la Seguridad Social al cierre del mes de noviembre".

La Rioja contabiliza 12.089 parados, con una tasa del 7,81%. En el conjunto de España, el paro bajó este mes en 18.805 personas.

De acuerdo con estos datos, "nuestra Comunidad Autónoma sigue evolucionando de forma positiva y lo seguirá haciendo al cierre del año 2025, donde se ha producido una tendencia positiva tanto en la creación de empleo como en las altas registradas en la seguridad Social".

Consideran desde la FER que "las empresas y los autónomos riojanos siguen demostrando su fortaleza y su buen hacer, a pesar de un contexto nacional e internacional en el que siguen predominando las turbulencias y la incertidumbre".

"Ya sabemos, que la confianza, la estabilidad y la seguridad jurídica son las mejores recetas para desarrollar y mantener la actividad empresarial, a lo que hay que sumar el máximo apoyo a nuestras empresas y autónomos", afirman.

Con todo, recuerdan que "seguimos reclamando dos aspectos importantes".

En primer lugar, "que a pesar de los más de 12.000 parados que tiene la región, las empresas y lo autónomos seguimos teniendo muchas dificultades para contratar tanto perfiles especializados como aquellos que tienen menos cualificación, lo que nos hace reflexionar sobre la necesidad de replantear nuestro sistema de desempleo".

Y en segundo lugar, "la lacra del absentismo en España y en La Rioja que afecta negativamente a nuestra productividad, con un promedio de más de 9.300 riojanos que no acuden a su puesto de trabajo a diario, lo que exige un mayor control de estas bajas o ausencias".

"Esperamos, de aquí a final de año, una tendencia positiva en el empleo de La Rioja", finalizan desde la patronal riojana.