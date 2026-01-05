Paro.- El Gobierno regional destaca que la tasa de paro "es la menor de un mes de dicIembre desde 2007"

LOGROÑO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha destacado este lunes que el desempleo en la comunidad ha descendido en el último año en 202 personas, lo que sitúa la tasa de paro de nuestra Comunidad en el 7,35%, la menor de un mes de enero desde el año 2007 y la cuarta más baja del país, por detrás de Baleares (4,11%), Aragón (7,03%) y la Comunidad de Madrid (7,19%).

Los datos del mercado de trabajo en La Rioja durante el pasado mes de diciembre, publicados hoy, día 5 de enero, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, registran en nuestra Comunidad un total de 12.314 personas desempleadas, 225 más que en noviembre, lo que de confirma la tendencia habitual ascendente del desempleo en los meses de diciembre.

La tasa de desempleo del mes de diciembre se sitúa en el 7,35%, 2,28 puntos por debajo de la media nacional (9,63%) y con un descenso interanual de -0,42 puntos (7,77%). Respecto al mes anterior, la tasa de paro se encuentra 0,13 puntos por encima (7,22%).

Por sexos, continúa la tendencia de descenso del paro femenino a un ritmo mayor que el masculino, con 182 mujeres menos en situación de desempleo en el último año, frente a los 20 hombres que encontraron empleo.

Respecto al mes de noviembre, el desempleo femenino, que representa un 59,5% del total, sube en 40 personas (0, 55%), mientras que el masculino aumenta en 185 personas (3,85%). El desempleo femenino registra en diciembre un total de 7.325 desempleadas.

Así, la tasa de paro femenina se sitúa por debajo del 10%, con un 9,18%, 0,95 puntos inferior a la del año pasado (10,13%) y 0,05 puntos más que en noviembre (9,13%). Además, se encuentra 3,02 puntos por debajo de la tasa media nacional (12,20%).

Respecto al paro masculino, en diciembre se han registrado un total de 4.989 desempleados y la tasa de paro se sitúa en el 5,69%, con un descenso de 0,08 puntos respecto a la del año anterior (5,76%), aunque en el último mes, ha aumentado en 0,21 puntos (5,48%).

Se trata de la tercera tasa de paro masculino más baja del país, solo por debajo de Baleares (3,41%) y Aragón (5,15%), situándose 1,64 puntos por debajo de la media nacional (7,33%).

Por sectores, durante el último año el desempleo ha descendido en el colectivo de personas sin empleo anterior (-102), Construcción (-83) y Agricultura (-75), mientras que ha subido en los sectores de Industria (+13) y Servicios (+45).

Respecto al pasado mes de noviembre, también desciende el desempleo entre el colectivo de personas sin empleo anterior (-9) y en el sector de Agricultura (-8), mientras que ha ascendido en Construcción (+47), Industria (+81) y Servicios (+114).

Según la edad, en el último año el desempleo ha disminuido en todos los grupos, con 146 desempleados menos entre los 30 y 44 años; 45 menos entre los mayores e iguales a 45 años y 11 menos entre los menores de 30 años.

En comparación con el último mes, el desempleo baja entre los menores de 30 años (-4) y sube entre las personas con 45 años o más (+113) y entre los de 30 y 44 años (+116).

MAYOR NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL REGISTRO.

Respecto a la Seguridad Social, el pasado mes de diciembre se contabilizaron en La Rioja una media de 141.925 afiliados, de los que 117.533 corresponden al régimen general y 24.392 al especial de autónomos.

Así, en el último año, el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en 1.839 personas (1,31%), registrando el mejor dato de un mes de diciembre de todo el registro histórico.

Respecto al pasado mes de noviembre se han registrado 179 personas menos (-0,13%). En cuanto a la contratación, el número de contratos registrados en diciembre ha ascendido a 7.251, registrando un aumento de 443 (6,51%) respecto al último año.

Del total de contratos firmados, 2.001 son indefinidos y 5.250 son temporales. En comparación con el último mes, se han registrado 161 contratos menos (-2,17%).

Por sectores, el mayor número de contratos formalizados el pasado mes de diciembre se ha producido en el sector de Servicios (4.986), seguido de Industria (1.375), Agricultura (714) y Construcción (176).