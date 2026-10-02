UGT cree que la creación de empleo no basta "si no se aborda también el crecimiento de los salarios"

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT considera "que la creación de empleo no basta si no se aborda también el crecimiento de los salarios" tras indicar que los datos de paro en La Rioja "vuelven a ofrecer buenos resultados este mes, siguiendo el mismo patrón que años anteriores, con un descenso de 135 personas desempleadas con respecto al mes anterior".

Una buena marcha que también confirma la Seguridad Social, que registra este mes un nuevo récord afiliativo en La Rioja con un incremento de 1.161 personas, hasta alcanzar los 114.758 afiliados y afiliadas.

Por sectores, Servicios, Construcción e Industria son los que mejor comportamiento registran, con una bajada del paro de 284, 28 y 14 personas, respectivamente; una evolución fruto de la continuidad de la temporada turística con las festividades unido al incremento del empleo en el sector de la Educación propio del mes de septiembre.

Así las cosas, UGT La Rioja valora "la positiva evolución del empleo en La Rioja, pero insta a dar un paso más, ya que esta fortaleza del empleo debe trasladarse a los salarios, a la protección del empleo y al acceso a la vivienda".

Para el sindicato "crear empleo no basta. Para que el empleo sea de calidad tiene que estar bien pagado, y los salarios deben crecer al ritmo de una economía que avanza y de unos precios que vuelven a subir".

UGT reclama por ello la apertura inmediata de la mesa de diálogo social para actualizar el SMI, como establece el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, y el impulso de la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), con incrementos salariales que permitan ganar poder de compra y con cláusulas de garantía salarial en los convenios.

"Subir los salarios es, además, una condición imprescindible para afrontar la grave crisis de la vivienda que golpea con especial dureza a las personas jóvenes, que no pueden emanciparse ni construir un proyecto de vida porque su sueldo no alcanza para pagar un alquiler o una hipoteca", afirman desde UGT.

En definitiva, con unos datos macroeconómicos que en líneas generales son buenos, "es el momento de distribuir la riqueza generada: más empleo de calidad, subida de salarios y acceso a bienes básicos como la vivienda. El crecimiento solo será un éxito colectivo si se nota en la nómina y en la vida de las personas trabajadoras".