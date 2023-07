USO afirma que el sector Servicios "tira de nuevo del empleo estival pero la contratación sigue siendo precaria"

LOGROÑO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro ha bajado en España (50.268 personas) y también en La Rioja en 293 personas, "una buena noticia en términos absolutos, si miramos el número total de parados, 13.655, el dato más bajo desde octubre de 2008 en nuestra Comunidad Autónoma", resume Luis Mª Miguel, secretario general de USO La Rioja.

"Las sombras aparecen en el tipo de trabajo al que se accede" -indican en una nota de prensa- "se ha creado empleo en el comercio, llegan las rebajas, y en la hostelería, inicio fuerte del verano. Empleo temporal y precario del que La Rioja sigue dependiendo.

Pero, además de los sectores, "el gran 'hándicap' del empleo en España es el no acometer el cambio de modelo productivo". El secretario general de USO se fija en otros "viejos vicios" que no evolucionan: "no solo mantenemos el 'verano = contrato temporal al sol', es que el 30 de junio se destruyeron 346.000 contratos y 272.000 bajas netas en la Seguridad Social. Aunque la media de afiliación mensual fue buena, el último día del mes cayó a muy por debajo de ese promedio: 20,60 millones".

En este sentido, la contratación ha disminuido en La Rioja, 2.663 contratos menos que el mes anterior. Y de los 9.986 contratos realizados, 315 han sido indefinidos, pero de éstos, 246 lo han sido por conversión, "lo que quiere decir que tan sólo 69 contratos han sido, de inicio, indefinidos", apunta Miguel.

"Las cuentas no salen: se firman en un mes 9.986 contratos indefinidos, pero el paro baja en 293 personas. El despido es fácil y barato, es la gran carencia de la reforma laboral para que un contrato indefinido sea sinónimo de empleo y no un papel reversible", reivindica el secretario general de USO La Rioja.