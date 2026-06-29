El parque del Cidacos luce nuevo alumbrado más eficiente y sostenible - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la recepción de la renovación del alumbrado del parque del Cidacos Las obras de renovación del alumbrado del parque del Cidacos y de la nueva iluminación de la ruta que conecta este espacio natural con el embalse 'El Perdiguero' ya han concluido.

La empresa Soprener S.L. ha ejecutado estos trabajos por un presupuesto de adjudicación de 335.212,05 euros. La actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística 'Calahorra Enogastronómica' y financiado íntegramente por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), ha mejorado notablemente la eficiencia energética, la seguridad y la sostenibilidad de este entorno natural de la ciudad, al incorporar soluciones tecnológicas de última generación y respetuosas con el paisaje.

Se ha modernizado el alumbrado exterior del parque del Cidacos, mediante la sustitución de las luminarias existentes por equipos LED de alta eficiencia con sistema de regulación del flujo luminoso. Asimismo, se ha dotado de iluminación el paseo que une el parque del Cidacos con el pantano 'El Perdiguero' y se ha implantado una plataforma de telegestión que permite al Ayuntamiento optimizar la gestión del alumbrado público y adaptarlo a las necesidades reales del entorno.

También se han instalado luminarias solares autónomas en los tramos no electrificados, renovado las columnas y soportes con criterios de durabilidad e integración paisajística y actualizado los cuadros de mando y control del alumbrado.

INSCRIPCIÓN PARA EL NUEVO CURSO ESCOLAR EN EL PREJOVEN

Los niños empadronados en Calahorra que comiencen 6º de Educación Primaria o 5º de Educación Primaria, si son repetidores, el próximo mes de septiembre ya pueden reservar su plaza en el Espacio PreJoven a partir del 3 de agosto y hasta el 31 del mismo mes.

Las inscripciones se formalizarán en la página web del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) en el apartado de Inscripciones y también presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). El precio es de 35 euros todo el curso escolar.

El Espacio PreJoven abre los sábados de 17,30 a 21,00 horas y los domingos desde las 17,00 hasta las 20,30 horas en la Ludoteca municipal. Concesión de subvenciones Ha acordado la concesión definitiva de las subvenciones en concurrencia competitiva para actividades en materia de juventud por valor total de 15.000 euros.

El Ayuntamiento de Calahorra ha otorgado ayudas al Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra (2.995,45 euros), al Grupo Scout Nuestra Señora de Guadalupe (2.995,45 euros), al Club Taurino de Calahorra (2.643,04 euros), a ACTIBA (2.466,84 euros) y a las asociaciones de Belenistas calagurritanos (2.114,44 euros) y a La Calle 2000 (585,98 euros). En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las subvenciones en concurrencia competitiva para la adquisición de material inventariable por un gasto de 15.000 euros.