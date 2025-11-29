El Parque Gallarza acoge este domingo el Día de la Infancia y de las Ciudades Educadoras

El Ayuntamiento de Logroño celebra el domingo, el Día de la Infancia y el Día Internacional de las Ciudades Educadoras - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño celebrará este domingo, 30 de noviembre, el Día de la Infancia y el Día Internacional de las Ciudades Educadoras con un evento especial en el Parque Gallarza, bajo el lema 'Logroño Creamos Todos'.

La concejala de Infancia, Juventud y Educación, Laura Lázaro, acompañada por la jefa de sección de Educación, Elena del Campo, han visibilizado esta jornada que se desarrollará de 11,00 a 13,30 horas e incluirá talleres, actuaciones musicales, actividades participativas, una chocolatada y la lectura de una declaración institucional.

El objetivo de esta celebración es continuar situando la educación como un eje fundamental para corregir desigualdades, generar bienestar y reforzar la acción municipal en base a los valores de la Carta de Ciudades Educadoras.

El Ayuntamiento subraya la importancia "de garantizar el derecho de la infancia a ser escuchada y a participar en las decisiones que afectan a su entorno, fomentando así una ciudad más justa, inclusiva y solidaria".

Como Ciudad Amiga de la Infancia, Logroño cuenta con el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, órgano permanente de participación infantil.

Su implicación es esencial en el diseño de iniciativas que promueven el protagonismo de niños, niñas y adolescentes en la vida pública, por lo que esta fiesta integrará numerosas actividades pensadas para fortalecer su papel dentro de la comunidad.

TALLERES COLABORATIVOS

Durante toda la mañana se ofrecerán diversos talleres y propuestas participativas:

Taller 'La Infancia al Mando de la Ciudad': Entrega simbólica del Bastón de Mando de la ciudad a los niños y niñas, como reconocimiento de su papel en la construcción de una ciudad más amable y sostenible.

Taller Intergeneracional 'Juegos de Antes, Juegos de Siempre': Un espacio de encuentro entre generaciones para compartir formas de juego tradicionales y contemporáneas.

Taller 'Cometas de Mariposa: Volando la Ciudad': Creación de cometas con forma de mariposa, donde cada participante escribirá mensajes y compromisos sobre cómo mejorar la ciudad. Las cometas se elevarán de forma conjunta como símbolo de sus voces compartidas.

Taller 'Construyamos Nuestra Ciudad Ideal': Diseño y creación colectiva de una maqueta o mural que represente la ciudad soñada por los niños y niñas de Logroño.

ACTIVIDADES MUSICALES

Durante la jornada tendrán lugar: Interpretación de la Canción de la Ciudad Educadora a cargo de alumnos de la Escuela Municipal de Música.

Concierto de la banda de la Escuela Municipal de Música.

El programa incluye también un punto de información del Consejo de Infancia y Adolescencia de Logroño, en el que sus propios miembros darán a conocer las acciones que realizan y donde se recogerán ideas de mejora para la ciudad.

Además, los niños y niñas del Consejo de Infancia repartirán camisetas a los participantes en los talleres y se llevará a cabo la lectura de una declaración institucional de intenciones vinculada a las Ciudades Educadoras y a la defensa de los derechos de la infancia. Por último, todos los asistentes podrán disfrutar de la degustación de un chocolate caliente.