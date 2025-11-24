LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parque Rosalía de Castro tendrá la primera zona de juego infantil cubierta de Logroño, tal y como ha avanzado hoy el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, en una visita al inicio de las obras de renovación de esta zona de juego.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha destacado, entre las actuaciones, que, además de cambiar el pavimento, se instalarán nuevos juegos de los cuales una torre multijuegos y un balanzín serán adaptados para poder utilizarlos con distintas sensibilidades físicas y psíquicas.

López ha informado de que este parque supondrá el "pistoletazo de salida" para que otros que vayan renovádose tengan, también, estructura cubiera. En ese sentido, este será "una prueba" porque había dos opciones de cubrimiento.

Se podía elegir una geotextil u otra modalidad con estructura rígida. El Ayuntamiento de Logroño se ha decantado por la primera y, si funciona bien, será la que se extienda por el resto de parques.

NUEVA ZONA DE JUEGO

Las obras del área de juegos infantiles del parque de Rosalía de Castro cuentan con un presupuesto de 112.206, 26 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, que realizará la empresa Adjudicataria, URBABIL 2000, S.L.

Consisten en la sustitución de este espacio, que contará con pavimento amortiguador y nuevos elementos de juego. En la nueva área cuyas obras comienzan hoy podrán jugar simultáneamente hasta 45 niños.

Tendrá una cubierta textil de 147 metros cuadrados que posibilite la protección tanto del sol como de la lluvia. La estructura de la cubierta está compuesta por tejido poliéster de alta resistencia cubierto de PVC por ambas caras.

Las actuaciones consistirán en el desmontaje del pavimento amortiguador que existía y la instalación de una nueva superficie con un veinte por ciento más de espesor y densidad para amortiguar posibles caídas.