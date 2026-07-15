El Partido Riojano critica que el Plan de Acción del Gobierno "pretende cambiar el urbanismo por la puerta de atrás"

LOGROÑO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño lamenta que el nuevo Plan de Acción Urbanística que ha presentado el equipo de Gobierno pretenda cambiar el urbanismo de la ciudad "por la puerta de atrás, sin consenso, participación, ni transparencia", al renunciar a impulsar un nuevo Plan General.

En opinión de Antoñanzas, "el Plan de Acción incorpora cuestiones muy peligrosas, como es la delimitación de nuevos sectores y el análisis del borde la ciudad para incrementar la oferta de suelo y la introducción de nuevos usos y tipologías urbanísticas".

Al respecto ha puntualizado que estas cuestiones "pueden alterar el modelo de ciudad sin tener que afrontar una revisión integral del planeamiento y sin el debate político y ciudadano que requiere por su trascendencia".

Para Antoñanzas, "no solo confirma que seguirá actuando a base de modificaciones puntuales para parchear la falta de planificación, sino que además intenta evitar que estas decisiones pasen por el Pleno, que es el órgano competente para definir el modelo urbanístico de Logroño".

El portavoz regionalista ha lamentado que "el grupo político constituido para debatir sobre la revisión del Plan General ha sido disuelto por orden del alcalde, así como el grupo de técnicos, impidiendo la participación de la oposición en la planificación del planeamiento de la ciudad".

Además, el edil riojanista ha advertido que el nuevo Plan de Acción excluye cualquier espacio de participación, ya que sólo contempla mecanismos de "seguimiento interno". "Es inadmisible que el alcalde pretenda dejar al margen a la oposición y a los agentes sociales en la definición del futuro urbanístico de Logroño", ha censurado.

"SUSPENSO"

Para Antoñanzas, "este documento es un brindis al sol que evidencia la falta de trabajo e improvisación del Gobierno de Conrado Escobar, que termina el curso con un nuevo suspenso al devolver el Plan General a la casilla de salida, sin una hoja de ruta clara para desbloquearlo y sin una estrategia para reforzar la Unidad de Urbanismo, que lleva dos años descabezada".

Por último, el portavoz regionalista ha recordado que "la única propuesta concreta que tiene el Gobierno encima de la mesa para avanzar en la revisión del PGM es la que ha presentado el Partido Riojano: encargar la redacción del Plan General a los técnicos municipales y reforzar y reorganizar la Unidad de Urbanismo".