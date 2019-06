A partir del miércoles 12 de junio se pueden solicitar las ayudas económicas para primer ciclo de Educación Infantil

Publicado 07/06/2019 20:05:09 CET

Desde el miércoles, 12 de junio, hasta el martes, 2 de julio, se podrán solicitar las ayudas económicas para primer ciclo de Educación Infantil, conocidas como 'chiquibecas'.

Este año como novedad se podrán descargar las solicitudes y documentación en la página web del Ayuntamiento o presentar la solicitud On-Line.

Las ayudas se concederán a alumnos de 0 a 2 años (incluidos no natos) que estén matriculados en 1º o 2º curso del Primer Ciclo de Educación Infantil en el curso 2019-2020 (nacidos en 2019 o 2018).

Las cuantías oscilarán entre los 200 y los 260 euros, cantidades que se han incrementado (antes entre 120 y 200).

Algunos requisitos y características de estas ayudas

- Los solicitantes deberán estar empadronados en Logroño toda la unidad familiar (a excepción de los menores en acogida).

- Que accedan al primer o segundo curso del primer ciclo de Educación Infantil en las escuelas infantiles El Arco, El Cubo, Casa Cuna o a centros educativos privados de Logroño con autorización administrativa del Gobierno de La Rioja.

- No gozar de ayudas o subvenciones con finalidad similar, provenientes de otras instituciones y organismos públicos o privados.

- Los solicitantes deberán tener domicilio fiscal en La Rioja.

Criterios de otorgamiento de la ayuda

- A partir de 15.000 euros de renta per cápita, no puntuará la renta.

- Se valorará también con un punto la familia numerosa, la familia monoparental, discapacidad de algún miembro de la unidad familiar y por cada hermano de edad inferior a la de posible escolarización, entre otros.

Más información y acceso a las bases completas en la web municipal www.logroño.es