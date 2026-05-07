El pasado abril fue el más cálido desde que hay registros, desde 1961, con temperaturas 3ºC más altas de lo normal

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El mes de abril fue el más cálido de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que data de 1961, es decir, desde hace 65 años, según ha avanzado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

"El mes de abril ha sido el abril más cálido de la serie histórica, con temperaturas con 3ºC por encima del promedio normal y también un mes especialmente con lluvias que no alcanzaron ni el 60% de su valor promedio", ha indicado en la presentación del 'Observatorio GOTA para la Gestión Operativa y Transparente del Agua'.

Fuentes de Transición Ecológica han añadido a Europa Press que el anterior abril más cálido fue hace tres años y que de los diez abriles más cálidos, ocho se han registrado en el siglo XXI.

"Después de un inicio de año extraordinariamente lluvioso, con el conjunto de enero y febrero con más precipitaciones en los últimos 47 años, nos topamos con el quinto abril más seco del siglo. Una situación que encaja con lo que indican las proyecciones de cambio climático", han destacado.

UNA MEDIA DE 15,1ºC, 3,2ºC MÁS QUE EL PROMEDIO PARA ABRIL

El balance climático de AEMET, publicado después de la intervención de la ministra, señala que la España peninsular registró una temperatura media de 15,1°C. Con ello, sobrepasó en 3,2°C el promedio normal de este mes, y superó en 0,1ºC la media de abril de 2023 y en 0,3ºC la de 2011, hasta ahora los meses de abril más cálidos de la serie. Por esta parte, destaca que de los diez abriles más cálidos desde 1961, ocho se han registrado en los últimos 26 años.

Asimismo, el organismo estatal destaca que el mes tuvo carácter muy seco en cuanto a precipitaciones. Según dice, tuvo un valor sobre la España peninsular de 36,8 litros por metro cuadrado (l/m2), cifra que representa el 58% del promedio normal. Se trató del décimo segundo mes de abril más seco de la serie desde 1961, y del quinto del siglo XXI.

En lo que se refiere a las temperaturas, el balance climático explica que abril fue extremadamente cálido en casi toda la España peninsular. La excepción estuvo en el extremo noroeste, en Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y mitad de Extremadura, donde el carácter fue muy cálido. El mes sólo tuvo carácter simplemente cálido en pequeñas áreas de la Costa Blanca y la costa de Almería. Mientras tanto, en Baleares fue muy cálido y en Canarias el carácter varió entre unas islas y otras, aunque en conjunto fue cálido.

En líneas generales, las temperaturas medias estuvieron por encima de sus valores normales a lo largo de casi todo el mes. Por esta parte, AEMET destaca dos episodios cálidos por su intensidad y duración: el que se registró entre el 3 y el 11 de abril y el que tuvo lugar entre el 15 y el final de mes (si bien tuvo mayor intensidad entre los días 18 y 22, cuando la anomalía de la media fue de unos 5ºC).

De acuerdo con el balance climático, las temperaturas más altas del mes en estaciones principales fueron los 32,9°C alcanzados en Tenerife Sur/Aeropuerto el día 18, los 32,8°C medidos en Santander/Aeropuerto el día 6 y los 32,4°C de Sevilla/Aeropuerto del día 18 y los 32°C registrados en Ourense el día 10. En este sentido, el organismo estatal indica que sn cuatro estaciones principales se ha superado el anterior registro de máxima diaria en abril.

En cuanto a las mínimas, menciona los -5°C medidos en el Puerto de Navacerrada el día 13, los -3°C registrados en Izaña el día 8, los -2,8°C medidos el día 3 en Molina de Aragón y los -1,7°C registrados también el día 13 en Burgos/Aeropuerto. Por esta parte, añade que en tres estaciones principales la mínima diaria de abril ha sido mayor que la anterior efeméride registrada.

HASTA 40,1 l/m2 EN UN DÍA EN FORONDA-TXOKIZA

Por zonas, AEMET señala que abril fue muy seco en Galicia, la cornisa cantábrica, Castellón, Cataluña, oeste de Andalucía y suroeste de Extremadura. Por el contrario, se trató de un mes húmedo en algunas áreas del interior de Castilla y León, sur de País Vasco y norte de La Rioja, en puntos del interior de Castilla-La Mancha y del norte de Extremadura.

En el centro peninsular y amplias zonas de Castilla-La Mancha, mitad este de Andalucía y sur de la Comunidad Valenciana el mes presentó carácter normal o seco. Asimismo, en Baleares predominó el carácter seco y en Canarias tuvo carácter mayoritariamente húmedo, llegando a muy húmedo en amplias zonas de las islas orientales, norte de Gran Canaria y de Tenerife.

De acuerdo con AEMET, las precipitaciones diarias más elevadas registradas en estaciones principales durante abril correspondieron a Foronda-Txokiza, con 40,1 l/m2 el día 29; seguida de Alacant/Alicante, con 31,2 l/m2 el día 12; y Málaga/Aeropuerto, con 30,4 l/m2 el día 7. En cuanto a las precipitaciones mensuales acumuladas, especifica que los valores más elevados correspondieron a Foronda-Txokiza, con 84,6 l/m2; seguido de Hondarribia, Malkarroa, con 75,9 l/m2; Pontevedra, con 75 l/m2; y Vigo/Aeropuerto, con 71 l/m2.