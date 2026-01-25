La Pasarela 'Ciudad de la Verdura' estrena premio al mejor diseño 'Enogastronómico' en su quinta edición

Pasarela Ciudad de la Verdura de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

La Pasarela 'Ciudad de la Verdura' estrena, en su quinta edición, un premio al mejor diseño 'Enogastronómico', en el que los diseños podrán estar realizados con verduras y productos relacionados con el mundo del vino.

Organizada por el Ayuntamiento de Calahorra, se trata de un desfile que se celebrará el 24 de abril dentro de las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura, declaradas Fiesta de Interés Turístico Regional.

La Pasarela 'Ciudad de la Verdura', ha relatado el Ayuntamiento de Calahorra, es uno de los actos centrales de estas jornadas y ofrece una visión innovadora de la moda a través de diseños de verduras, poniendo en valor los productos que se cultivan en la huerta calagurritana y que han convertido a Calahorra en la 'Ciudad de la Verdura'.

Este desfile fusiona moda, arte y gastronomía, ya que todos los trajes presentados deberán estar confeccionados y decorados con verduras, ya sean frescas, deshidratadas u otras formas trabajadas, manteniendo siempre su aspecto natural.

En esta quinta edición, el Consejo Regulador Denominación de Origen Calificada Rioja patrocina el premio 'Enogatronómico', dotado con 1.500 euros.

Además, se otorgarán dos premios: al mejor traje de la categoría 'Diseño original', cuyo importe asciende a 3.000 euros, y al mejor diseño de la categoría 'Inspiración' por valor de 2.500 euros.

PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS

El concurso está abierto a modistas, diseñadores y diseñadoras, estudiantes de moda, patronaje y personas aficionadas al mundo del diseño, tanto profesionales como amateurs.

Podrán participar también menores de edad, siempre que la inscripción sea presentada por su tutor o tutora legal.

Se establecen tres categorías. 'Diseño original', creaciones inéditas y no presentadas previamente en ningún certamen; 'Inspiración', diseños reinterpretados a partir de creaciones de diseñadores de reconocido prestigio; 'Enogastronómica': además de la verdura, deberán incorporarse productos relacionados con el mundo del vino.

El número máximo de trajes seleccionados para desfilar será de doce, femeninos y/o masculinos, que deberán ser desfilados por modelos mayores de edad.

Los vestidos que opten al concurso serán trajes femeninos y masculinos de edades adultas y deberán estar decorados y/o estampados con vegetales, bien sean frescos y/o deshidratados o en cualquier otra forma que se trabajen.

Su confección se realizará a mano o a máquina con un acabado exquisito y uso de entretela y sus fornituras.

Las bases del concurso permiten el empleo de ciertos productos cuya única finalidad sea dar brillo a la verdura, pero no se podrá cambiar el color de las hortalizas.

INSCRIPCIÓN Y FASES DEL CONCURSO

El plazo de inscripción para la participación en el concurso permanecerá abierto hasta el 23 de febrero de 2026.

Las inscripciones deberán formalizarse a través del formulario disponible en la web municipal, solicitándolo en el correo electrónico pasarelaverdura@calahorra.es o a través de correo certificado entregado en la Oficina de Turismo.

Los diseños seleccionados participarán en el desfile y concurso final, que será el viernes 24 de abril de 2026, con un pase previo ante el jurado.

El concurso contempla un premio a 'Diseño Original': 3.000 euros; 'Inspiración': 2.500 euros; y 'Enogastronómica': 1.500 euros.

Además, todos los trajes que desfilen y no resulten premiados recibirán una ayuda de trescientos euros en concepto de gastos de participación, salvo los descalificados.

Los trajes premiados pasarán a formar parte del patrimonio de la organización y podrán ser exhibidos en el Museo de la Verdura u otros espacios expositivos, reconociéndose siempre la autoría del diseño.

Las bases completas del V Concurso Pasarela 'Ciudad de la Verdura' están publicadas en la web municipal, en el Boletín Oficial de La Rioja y en la Base Nacional de Subvenciones.