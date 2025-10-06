Un paso de cebra en Duques de Nájera unirá los dos edificios de Jesuitas

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, junto al director del centro, Héctor Olarte; Enrique Moreno (AMP) y Jos Luis Prado, director de Bachillerato - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un paso de cebra ubicado en la calle Duques de Nájera, a la altura del número diecinueve, unirá los dos edificios de Jesuitas, tal y como ha anunciado hoy el concejal de Movilidad, Ángel Andrés.

El paso de cebra, que se ha comenzado ya a instalar, y que, "a lo largo de la primavera", se cambiará por otro elevado es, ha dicho Andrés, "una obra de vital importancia para este colegio, para los estudiantes y también para la ciudad".

"Es una obra pedida y requerida, desde hace ya muchos años, tener un paso de cebra que conectara los dos centros escolares de Jesuitas, puesto que el tráfico de estudiantes, de un centro al otro, por cuestiones deportivas o de estudios, es habitual", ha explicado.

"Lógicamente", ha añadido, "se pondrán las señales correspondientes a zona escolar y a paso de peatones y entendemos que será suficiente en este plazo de dos, tres, cuatro meses entre que se hace la obra de elevación del paso".

Esta actuación se sumará a otras previstas en la ciudad, como son otros dos pasos para peatones elevados: uno en Avenida de la Paz, a la altura del acceso a la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), y el otro en el Paseo del Prior (frente al Centro de Día).

Además, se creará un nuevo paso para peatones en la calle Pradoviejo, junto a la parada de autobús urbano, para el paso entre el centro comercial Alcampo y el resto de comercios de la zona.

El director de Jesuitas, Héctor Olarte, ha valorado cómo, "con esta pequeña obra" se van a acercar más los dos edificios del colegio, lo que les va a "permitir poder realizar actividades conjuntas, trasladando a los alumnos con mayor seguridad".