La película 'Los osos no existen' abre el ciclo de #agostoclandestino en la Filmoteca Azcona

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este martes arrancan las sesiones de cine del 19 #agostoclandestino con la proyección de 'Los osos no existen', a las 19,30 horas en la Filmoteca Azcona.

No obstante, desde la organización han señalado que "desgraciadamente no podemos adelantar nada más del calendario y programación porque seguimos pendientes de la resolución de la convocatoria de subvenciones de Gobierno de La Rioja".

"Siempre hemos pensado que la promoción y difusión de la poesía debería ser un eje esencial y estratégico en la tierra de Gonzalo de Berceo pero, desgraciadamente, seguimos en una situación de incertidumbre cronificada dos décadas después de poner en marcha un festival que es, en este ámbito, bandera de la región", han señalado.

A pesar de ello, desde la organización y en referencia a la película, escribe Santiago Negro en elespectadorimaginario.com: "'Los osos no existen' (Jafar Panahi, 2022) es esa clase de películas que llegan sin aparente ruido, alejadas de los circuitos evidentes de la distribución cinematográfica. No será de esas obras que llenan los multicines; se mueve, más bien, sigilosa en círculos pequeños, de festival en festival, maravillando a un público que crece poco a poco, convencido de la autoridad del nuevo trabajo de Jafar Panahi".

Y desde esta posición discreta pero firme, Jafar Panahi "ha convertido su cine en una arma arrojadiza, retrato de su propia condición como artista, como ser humano, como defensor de principios básicos de dignidad. Las películas de Pahani son el desafío constante a la propia realidad de prisionero en su propia casa, lecciones de compromiso con el entorno y la forma de entender el cine, un todo revolucionario y angustiado perpetrado por este cineasta que, a pesar de todo, se niega a perder la batalla".

Los osos no existen es, quizá, "la obra más compleja del aplaudido director iraní, compendio de intenciones y tonos que combinan con maestría las piezas de la experiencia humana, en todo su laberíntico esplendor". En la historia que propone Pahani "encontraremos un viaje emocional de la risa al dolor, de la comedia de situación al drama de la pérdida; la vida y la muerte, el amor y la venganza, la esperanza y los sueños rotos, en un escenario opresivo donde las contradicciones se tornan atosigantes, enormes gigantes de oscuridad que constriñen el corazón de los protagonistas de la trama".

Los opuestos chocan en el universo de Pahani, que "no se conforma con ser observador de los hechos. El director y activista se mete en el fango de su día a día sin concesiones, a tumba abierta". 'Los osos no existen' "es el ejercicio de sinceridad cinematográfica más auténtico que he visto en la pantalla en años". La reflexión de Panahi "es tan rica, tan complicada y tan brutal que es capaz de ponerse en entredicho a sí mismo en un conjunto en el que no hay lugar para los finales felices. Porque entre todas las ideas que lanza con sutil humanidad, la que hace sobre el fracaso es demoledora".