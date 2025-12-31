Películas multipremiadas en festivales componen la programación cinematográfica de 'Actual 26'

Archivo - Escena de la película 'La chica zurda'. - 'LA CHICA ZURDA' - CEDIDA POR SEMINCI - Archivo

LOGROÑO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Películas multipremiadas en festivales internacionales de cine y nominadas a diversos galardones componen la programación cinematográfica de 'Actual 2026', que se desarrollará del 2 al 6 de enero en Logroño. Los largometrajes se proyectarán en el teatro Bretón de los Herreros, a las 19,30 horas, y en la sala Gonzalo de Berceo, a las 11,30. Una programación, desarrollada por FC35.

Además, el festival volverá a contar, desde este viernes con 'Sueños en Corto', con 20 trabajos, que se podrán ver en el café Bretón.

En el teatro Bretón, al precio de 6,5 euros, se podrá disfrutar de la última película de Isabel Coixet, 'Tres adioses', el viernes 2 de enero, que dará paso, un día después a la producción británica 'I swear'. Cine danés, de la mano de 'El último vikingo', el domingo 4 de enero, y suizo para el lunes 5 de enero con 'Turno de Guardia', cerrando la película del taiwanés Shih-Ching Tsou 'La Chica zurda', el 6 de enero.

Son películas premiadas en Festivales como Roma, Venecia, Sevilla, Toronto o Valladolid.

Las matinales de cine también cuentan con el aval de los prestigiosos festivales internacionales, comenzando el 4 de enero con 'Águilas del Cairo', que dará paso, un día después a la estadounidense 'Rebuilding', para cerrar el 6 de enero, con lo último de Paolo Sorrentino 'La Grazia'. El precio en esta sala será de 5 euros.

CORTOMETRAJES EN 'SUEÑOS EN CORTO'

El Café Bretón ha vuelto a convocar su certamen de cortometrajes 'Sueños en Corto', que ya alcanza su vigésima primera edición y que, desde hace años, forma parte de Actual. Este popular concurso, que está abierto a profesionales y aficionados, elegirá próximamente una veintena de obras entre todas las recibidas. Entre el 2 y el 5 de enero, a las 19 horas, en el propio Café Bretón se proyectarán 5 cortometrajes diarios, entre ellos siempre uno riojano.

El público ejercerá de jurado para asignar un primer premio de 600 euros y otro de 300 euros a la mejor propuesta riojana. La entrega de premios se realizará el 6 de enero, a las 19 horas, en el Café Bretón siendo el acceso libre hasta completar aforo.

Las entradas están a la venta a través de la página web del festival www.actualfestival.com.