Pensionistas desmontarán "mitos" entre jóvenes; "De cada euro que el estado invierte en nosotros, se queda 47 cts" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Integrantes de la Plataforma Logroñesa para la Defensa de las Pensiones Públicas acudirán este martes a la Universidad de La Rioja para informar a los jóvenes de la situación real a la que se enfrentan nuestros mayores con unas pensiones públicas que "sufren continuos ataques" y eliminar "el mito del pensionista rico".

El portavoz de la Plataforma, Pedro Gómez, ha asegurado que esta acción es "importante" porque a los jóvenes "se les vende una realidad que no es tal". La realidad, según varios estudios, es que por cada euro destinado a pensiones, el Estado recupera 47 céntimos en impuestos como IVA, IRPF o cotizaciones. Porque "cuando una persona se jubila sigue pagando los impuestos que les corresponden".

Por eso y ante mensajes de "la extrema derecha" que hablan de que las pensiones son "una estafa piramidal" quiere dejar claro que "eso es mentira". Las pensiones públicas -continúa- "sostienen el nivel de consumo, actúan como amortiguador económico clave en momentos de crisis y es uno de los pilares de la economía".

Además, Gómez ha hecho referencia al informe 'Ingresos y gastos de los hogares españoles por edad y género' presentado por Fundación Mapfre y Fundación para Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que cuantifica por primera vez cuánto ingresa, consume, aporta y recibe del estado un ciudadano español según su edad y género.

"MOTOR SILENCIOSO Y PILAR CENTRAL DE LA ECONOMÍA"

Los datos de 2022 dibujan a las personas mayores de 55 años como una especie de "motor silencioso" y pilar central de la economía española, "representamos cerca del 34 por ciento de la población y concretamos casi el 39 por ciento de los recursos económicos totales de los hogares. También generamos el 32,8 por ciento del PIB".

Así las cosas, indica, el grupo de 55 años en adelante está formado por 16,1 millones de personas (en 2022), "concentra 592.719 millones de euros en recursos, incluyendo rentas de mercado y prestaciones públicas. Reciben 183,070 millones de euros en prestaciones públicas pero también aportan 138.173 millones de euros en cotizaciones e impuestos, lo que representa el 34,5 por ciento del total recaudado".

Además concentran el 68 por ciento del ahorro total de los hogares (73.578 millones de euros), es decir, las personas mayores "no solo recibimos transferencias, sino que tenemos un papel fundamental en la financiación y la estabilidad financiera de España".

Por ello, ha indicado, "cuando dicen que las pensiones son una carga para el estado es mentira".

BRECHA SALARIAL

Pero además también han querido hacer referencia a la brecha salarial de género en las prestaciones de la Seguridad Social. En este punto, Elena Santamaría ha explicado que "las dos terceras partes de las mujeres pensionistas cobran menos de 1.000 euros y no les llega para pagar los gastos necesarios".

Reivindica por ello "la subida de las pensiones no contributivas que no pasan, la mayoría de 600 euros mensuales; el 60 por ciento están por debajo del SMI, sobre todo en las mujeres bajo el umbral de la pobreza".

"Necesitamos un IPC real que recoja los gastos de la cesta específica de las personas jubiladas y que se nos vuelvan a ingresar las pagas de enero, que servían para hacer frente, en alguna medida, a estos desajustes".

AUDITORÍA

Además, ha indicado, las pensiones de menos de 900 euros son recibidas por el doble de mujeres que de hombres. Pide también una auditoría de la Seguridad Social porque "queremos saber a dónde fueron a parar los millones de euros que se sacaron de las huchas de las pensiones y para qué. Sabemos que las partidas de gastos impropios desviados de la caja de la seguridad social deben ser devueltas al sistema universal que garantiza las pensiones y gran parte de la sanidad pública".

Por su parte, Pablo Benito, también integrante de la plataforma, ha explicado que "las pensiones no nos las regalan. Hay un contrato social que lo exige".

En el año 2025 "casi el 50 por ciento de la población jubilada cobraba menos que el salario mínimo interprofesional, 2 de cada 3 jubilados menos de 1.700 euros y 3,3 millones de estas personas cobran menos de 1.000 euros. 1 de cada 10 menos de 700 euros y alrededor de un millón de personas perciben entre 800 y 900 euros al mes".

"BAJO SALARIO" Y PRIVATIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Para Benito el problema real es "el bajo salario de los trabajadores, sobre todo de los jóvenes, que implican bajas cotizaciones que a su vez generarán bajas pensiones de futuro".

A su juicio, "lo que quieren hacer es una tendencia a la privatización de las pensiones públicas, algo que no funciona. Un fracaso comercial y económico".

Este es un sistema de pensiones "en el que el beneficio es para la multinacional o empresa privada que gestiona la pensión, no les cuentan toda la verdad. Van a invertir dinero en ello pero terminarán cobrando menos de lo que han invertido".