Pepe Blanco, protagonista del V Curso de Verano sobre patrimonio musical de La Rioja, organizado por UR e IER

Pepe Blanco, protagonista del V Curso de Verano sobre patrimonio musical de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El V Curso de Verano sobre Patrimonio Musical de La Rioja se dedica, en esta edición, a la figura de Pepe Blanco, artista fundamental para comprender la evolución de la canción española en el siglo XX, sus cruces entre flamenco, copla, cine, espectáculo y cultura de masas.

El curso -que se celebra del 3 al 10 de septiembre en el centro de la Fundación Caja Rioja ubicado en Gran Vía nº 2- propone un acercamiento interdisciplinar (el primero de carácter académico) a su trayectoria artística, a su proyección mediática y a los marcos culturales en los que se inscribe, prestando especial atención a su vinculación con La Rioja.

Organizado por el Instituto de Estudios Riojanos (IER) y la Universidad de La Rioja, el curso está dirigido por Teresa Cascudo García-Villaraco, directora del área de Patrimonio del IER y catedrática de Música de la Universidad de La Rioja, y Enrique Encabo Fernández, profesor Titular de la Universidad de Murcia.

En la organización colaboran, además, la Escuela de Máster y Doctorado (EMYDUR), el Departamento de Ciencias Humanas de la UR y la Fundación Caja Rioja. Esta edición da continuidad a una línea ya consolidada de estudio y divulgación del patrimonio musical riojano.

Si en la edición anterior el curso estuvo dedicado a Raquel Meller y al cuplé, en esta ocasión se profundiza en otra figura de origen riojano, lo que permite reforzar una perspectiva de continuidad histórica sobre la presencia de artistas riojanos en la configuración de la cultura musical y escénica española contemporánea.

Entre sus objetivos se encuentran analizar, por un lado, la trayectoria biográfica y artística de Pepe Blanco en el contexto de la canción española del siglo XX; examinar su vinculación con La Rioja como parte del patrimonio musical y cultural de la comunidad; y estudiar las relaciones entre copla, flamenco, performance, cine y cultura de masas a partir de su figura.

Además, la organización se plantea contextualizar el papel de Pepe Blanco y Carmen Morell como modelo de pareja artística dentro del espectáculo español; y reflexionar sobre las giras, la circulación transnacional y el star-system en la consolidación de la canción española.

Finalmente, el curso se plantea incorporar perspectivas críticas actuales, especialmente en torno a la performance y las construcciones de masculinidad en la copla; y favorecer la transferencia de conocimiento entre universidad y sociedad mediante un formato accesible de alta divulgación.

De esta forma, este curso de verano se convierte en el primer espacio en el que se aborda la figura de Pepe Blanco, fundamental para comprender la canción española en el siglo XX, en un entorno de investigación y universitario.

PEPE BLANCO, DEL TAXI A LOS ESCENARIOS.

José Blanco Ruiz, conocido artísticamente como Pepe Blanco, nació en la calle Rúa Vieja de Logroño el 19 de marzo de 1911 y falleció en Madrid el 17 de diciembre de 1981.

En su juventud trabajó como carretero y, más tarde, como taxista, hasta que empezó a cantar en cafés logroñeses imitando a Pepe Marchena, lo que le valió el apodo de 'Marchenita'.

Debutó con éxito en el circo Price de Madrid en 1942 y, dos años después, grabó su primer disco. En 1946 formó, junto a la cantante Carmen Morell, una de las parejas artísticas más populares de la canción española, con la que actuó durante más de una década en España y en giras por América.

Grabó en solitario cerca de 150 canciones -entre ellas 'Cocidito madrileño', 'El farolero' o 'En La Rioja nací'- y participó en varias películas. Su figura sigue vigente en la memoria cultural riojana y española, reconocida con una calle en su ciudad natal y recuperada en los últimos años por nuevas generaciones de artistas.

Recientemente la sede del IER, el Palacio de Chapiteles, ha incorporado un busto del cantante logroñés, realizada en 2020 por el escultor riojano Alberto Ruiz de Mendoza Martínez, que se encuentra ubicado en la escalera principal.

CONTINUIDAD EN ESTUDIO SOBRE EL PATRIMONIO MUSICAL RIOJANO.

Este curso da continuidad a una línea ya consolidada de estudio y divulgación del patrimonio musical de La Rioja, impulsada conjuntamente por el Instituto de Estudios Riojanos y la Universidad de La Rioja desde hace cinco ediciones, con distintos formatos y denominaciones.

La dirección académica corre a cargo de D.ª Teresa Cascudo García-Villaraco (IER, UR) y de D. Enrique Encabo Fernández (Universidad de Murcia).

Entre los precedentes más recientes, figuran el curso dedicado a Francisco Javier García Fajer (1730-1809), compositor nacido en Nalda y figura clave en la introducción del 'estilo italiano' en España; las jornadas sobre Pedro Fernández Buch (Santo Domingo de la Calzada, 1574 - Sigüenza, 1648) y sus misas polifónicas, que combinaron el estudio histórico con el análisis musical informatizado; el curso de otoño dedicado a la ópera 'Padilla' o 'El asedio de Medina' (1845), cuya partitura orquestal se conserva en la Biblioteca del IER; y, en la edición inmediatamente anterior, la dedicada a Raquel Meller y su época: los años dorados del cuplé, artista de raíces riojanas que fue una de las grandes estrellas del cuplé a nivel internacional.

Con Pepe Blanco, el ciclo profundiza en otra gran figura de origen riojano, reforzando esta perspectiva de continuidad histórica sobre la presencia de artistas y compositores riojanos en la configuración de la cultura musical española.

La participación en el curso requiere inscripción previa, así como formalización de matrícula antes del 1 de septiembre (o hasta completar las 50 plazas disponibles).

El precio es de 30 euros, con matrícula gratuita para estudiantado universitario y de conservatorio que lo acredite. El alumnado que complete la formación recibirá un Diploma.