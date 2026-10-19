Pepe Viyuela y Patxi Freitez ruedan un cortometraje en Logroño a las órdenes de Santiago Tabernero

El director de cine Santiago Tabernero dirige en un cortomentraje en Logroño a Pepe Viyuela y Patrxi Freitez - 'CISCO Y TRIZAS'

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Logroño acoge durante esta semana el rodaje de 'Cisco y Trizas', un cortometraje escrito y dirigido por Santiago Tabernero que reúne por primera vez en un mismo proyecto cinematográfico a Pepe Viyuela y Patxi Freitez. Dos actores riojanos con una extensa y reconocida trayectoria profesional que, a pesar de compartir sus raíces y décadas de experiencia en la interpretación, nunca habían trabajado juntos.

'Cisco y Trizas' cuenta la historia de dos amigos inseparables durante la infancia cuyas vidas han tomado caminos muy diferentes. Muchos años después, un encuentro fortuito a las puertas de un restaurante de lujo vuelve a ponerlos frente a frente: Cisco es ahora un empresario acomodado, mientras que Trizas vive en la calle. Lo que comienza como una conversación inesperada se convierte en un viaje a los recuerdos compartidos, donde el humor, la ironía y la emoción se entremezclan para hablar de la amistad, el paso del tiempo, la dignidad y las diferencias sociales.

El rodaje se desarrolla en diferentes enclaves del centro de Logroño, con especial protagonismo de Bodegas Franco-Españolas, que acogerá buena parte de las secuencias de la película. La versatilidad arquitectónica y la singularidad de sus espacios permitirán recrear diferentes ambientes, desde un sofisticado restaurante hasta el improvisado refugio de uno de los protagonistas, convirtiendo a esta emblemática bodega en una localización fundamental para la narración.

La producción aprovechará también otros escenarios reconocibles de la capital riojana, incorporando su paisaje urbano a la identidad visual de la película. Entre ellos, el entorno del Puente de Hierro, uno de los espacios más característicos de Logroño, que tendrá una presencia destacada en algunas de sus secuencias.

DOS TRAYECTORIAS QUE SE ENCUENTRAN POR PRIMERA VEZ

Pepe Viyuela y Patxi Freitez cuentan con sólidas carreras profesionales desarrolladas a lo largo de décadas en diferentes disciplinas de la interpretación. A pesar de compartir sus raíces riojanas y una dilatada experiencia en el sector audiovisual y escénico, 'Cisco y Trizas' supone su primer trabajo conjunto.

Conseguir reunirlos ha sido uno de los principales empeños tanto de la dirección como de la producción del cortometraje, que ha adaptado su calendario para hacer posible este encuentro.

Para Santiago Tabernero, el proyecto plantea también una reflexión sobre los vínculos que sobreviven al paso del tiempo y las circunstancias que terminan separando a las personas.

"Me interesaba contar qué sucede cuando dos personas que compartieron todo durante la infancia vuelven a encontrarse después de una vida entera siguiendo caminos opuestos. Hay humor, hay cierta crueldad y también mucha humanidad en ese reencuentro. Y poder contar esta historia con Pepe y Patxi, dos actores extraordinarios que además comparten conmigo sus raíces riojanas, es un auténtico privilegio".

Junto a ellos, el reparto cuenta también con la participación de la actriz Victoria Santos y de los jóvenes actores Pablo Pérez y Jon Reinares, que darán vida a los protagonistas durante su infancia, en unas secuencias ambientadas en la década de los setenta.

UN EQUIPO PROFESIONAL PARA UNA PRODUCCIÓN RODADA EN LA RIOJA

Escrito y dirigido por Santiago Tabernero, 'Cisco y Trizas' cuenta con la producción de Andrea Álvarez y la participación de un equipo de profesionales de diferentes disciplinas audiovisuales.

La dirección de fotografía corre a cargo de Imanol Legross, con Lander Etxedona como gaffer; Borja Echeverría en la ayudantía de dirección; Charly Padilla como responsable de sonido; Lorena Manzanos y Patricia San José en el departamento de arte y vestuario, Alicia Cristóbal en maquillaje y Arrate López en peluquería. Rebeca Ibáñez forma parte del equipo de producción y Ana Belén Fernández se encarga de la fotografía fija. Y Enrique Telefunken ha creado una banda sonora original que enriquece la atmósfera del cortometraje y acompaña con sensibilidad el reencuentro de sus protagonistas.

El cortometraje cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, a través de sus ayudas a la producción artística, y con la colaboración de diferentes entidades y espacios de la ciudad que han facilitado el desarrollo del rodaje.

La elección de Logroño como escenario de la película responde tanto a las necesidades narrativas de la historia como al interés de sus responsables por integrar espacios reconocibles de la ciudad en una producción que apuesta por el talento y los recursos audiovisuales de La Rioja.

Con una duración prevista de aproximadamente doce minutos, 'Cisco y Trizas' iniciará, una vez concluido el rodaje, su proceso de montaje y posproducción, con el objetivo de comenzar posteriormente su recorrido por festivales y certámenes cinematográficos.

La producción ha previsto destinar un porcentaje significativo del presupuesto a la distribución, con una apuesta decidida por impulsar un recorrido ambicioso del cortometraje en festivales durante 2027. Esta planificación busca dar continuidad al trabajo artístico y técnico del equipo, favorecer su presencia en certámenes de referencia y competir por selecciones y premios que contribuyan a la proyección de la película y de sus profesionales.