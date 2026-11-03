Pérez Moñino (Vox) critica el Gobierno "corrupto y mafioso" de Sánchez y ve "hipocresía" de los sindicatos con la huelga

La portavoz nacional de Vox para la Agenda España, Isabel Pérez Moñino, junto al presidente de Vox en La Rioja, Ángel Alda - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Vox para la Agenda España, Isabel Pérez Moñino, ha asegurado que el Gobierno "corrupto y mafioso" de Pedro Sánchez ha "abandonado a los españoles" a la vez que ha lamentado la "hipocresía de los sindicatos" que convocan ahora una huelga cuando "han callado frente a todas las políticas que han perjudicado a los trabajadores, a los autónomos y, en esencia, a todos los españoles".

En unas declaraciones a los medios de comunicación en Logroño, Pérez Moñino ha querido tener un recuerdo, en primer lugar, para las víctimas mortales de la tragedia ferroviaria de Urda así como desear una pronta recuperación a todos los heridos.

En su discurso, la portavoz nacional de Vox ha destacado que su partido seguirá recorriendo España para alertar a los ciudadanos de que "su vida corre peligro con Pedro Sánchez al frente del Gobierno y con un ministro de Transportes atrincherado en el Ministerio señalando a los trabajadores para eludir cualquier tipo de responsabilidad".

Pérez Moñino ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha traspasado absolutamente todas las líneas rojas" porque incluso "ha sido capaz de contactar con un clan de narcotraficantes para intentar acabar con la vida de una jueza por intentar investigar en el seno de un procedimiento judicial al hermano de Pedro Sánchez".

Un Gobierno central que, como indica, "también afecta a los riojanos" porque "tienen miedo cuando vuelven a sus barrios tomados por criminales extranjeros" ya que "en los últimos tres años en La Rioja han aumentado un 70% los datos de criminalidad" o cuando los jóvenes "no pueden acceder a una vivienda" o los autónomos y comerciantes "tienen que cerrar porque no pueden seguir adelante con ellos".

"Ésta es la España de Sánchez, la España del miedo" y frente a ello, asegura, "desde Vox vamos a recuperar España para llevar la esperanza a los españoles".

Por eso ha animado a acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre y apostar por "una oportunidad histórica para recuperar la inversión en infraestructuras, para recuperar nuestra seguridad y para recuperar la libertad".

HUELGA DEL 11N

En su intervención también ha criticado "la hipocresía" de los sindicatos de clase "subvencionados por todas las administraciones" que no han hecho huelga "con la subida de los precios o de los carburantes y que no han hecho absolutamente nada contra este gobierno corrupto que lleva gobernando durante ocho años".

A su juicio, "han callado frente a todas las políticas que han perjudicado a los trabajadores, que han perjudicado a los autónomos y que han perjudicado en esencia a todos los españoles". Por eso, además de señalar la "hipocresía" por la huelga ha pedido al PP "allí donde gobierna cerrar el grifo también a estas subvenciones y a estos sindicatos de clase que salen a las calles precisamente ahora cuando se están manifestando contra la oposición o contra las políticas del Partido Socialista que han estado apoyando durante estos ocho años".

La realidad, ha finalizado, "es que los españoles están hartos de este Gobierno corrupto y criminal".