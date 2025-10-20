Los periodistas Antonio Pampliega y Andrés Mourenza, este martes en el encuentro 'Testigos del conflicto'

LOS PERIODISTAS ANTONIO PAMPLIEGA Y ANDRÉS MOURENZA PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO 'TESTIGOS DEL CONFLICTO' EN LA CASA DE LOS PERIODISTAS - CASA DE LOS PERIODISTAS DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de los Periodistas de Logroño acogerá el próximo martes, 21 de octubre, a las 19,30 horas el encuentro 'Testigos del conflicto' organizado por la Asociación de la Prensa de La Rioja con la colaboración de UNIR.

La charla contará con la participación de dos destacados periodistas especializados en zonas de guerra y crisis internacionales: Antonio Pampliega, que intervendrá de forma presencial, y Andrés Mourenza, que se conectará en remoto desde Estambul, donde trabaja como corresponsal para El País, Onda Cero y otros medios internacionales.

El coloquio estará moderado por la periodista Estela Etayo.

DOS PERIODISTAS EN PRIMERA LÍNEA DE LA INFORMACIÓN INTERNACIONAL

Antonio Pampliega es uno de los corresponsales de guerra españoles más reconocidos. Ha informado desde conflictos en Ucrania, Somalia, Sudán del Sur, Irak, Afganistán y Siria, donde fue secuestrado en 2015 por Al Qaeda y retenido durante 299 días, una experiencia que relató en el libro En la oscuridad.

Autor de varios títulos sobre periodismo de conflicto, acaba de publicar su última novela Cowboys en el infierno (2025) que presentará en el encuentro de Logroño.

Su trayectoria ha sido reconocida con premios como el Luchetta (2020) o el Premio Nacional de Periodismo Juan Andrés García (2015), además de su labor en televisión con Pasaporte Pampliega y, actualmente, Territorio Pampliega.

Por su parte, el periodista riojano, aunque nacido en Galicia Andrés Mourenza, afincado en Estambul desde 2005, lleva dos décadas cubriendo el Mediterráneo Oriental y Oriente Próximo.

Sus crónicas, publicadas en medios como El País, Mediaset, Deutsche Welle, Onda Cero, RFI o la revista 5W, han abordado las principales crisis migratorias y políticas de la región, así como los efectos de la guerra civil siria y la tensión en la frontera greco-turca.

Mourenza ha publicado cinco libros entre los que destacan La democracia es un tranvía: El ascenso de Erdogan y la transformación de Turquía (2019) y Sínora. Historias de la frontera de Europa y de las personas que la habitan (2020).

En los últimos años se ha enfocado en el periodismo de investigación internacional y sus trabajos han resultado finalistas en los premios Daphne Caruana Galizia, Global Shining Light y Gabriel García Márquez, además de recibir una mención de honor en los Premios TRACE de investigación.

ANALIZAR EL PAPEL DEL PERIODISMO ANTE UN MUNDO EN TENSIÓN

El encuentro permitirá dialogar sobre los conflictos bélicos activos, el convulso contexto geopolítico actual y el papel que desempeñan los profesionales de la información en escenarios de guerra, crisis humanitarias y migratorias.

Desde la guerra en Ucrania hasta la situación en el Sahel, Libia, Afganistán, Siria o Gaza, pasando por la tensión en el Estrecho de Taiwán y el impacto de las decisiones de actores internacionales como Estados Unidos, Rusia, Israel, la Unión Europea u organismos como la OTAN, el debate abordará los grandes retos informativos del presente.

Organiza la Asociación de la Prensa con la colaboración de UNIR. Entrada Libre hasta completar aforo.

El encuentro también se transmitirá en directo por el canal Youtube de la Asociación de la Prensa de La Rioja https://www.youtube.com/@AsocPrensaRioja.