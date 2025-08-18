Periodistas riojanos, contra el asesinato de compañeros en Gaza: "Arriesgan su vida por contar lo que allí ocurre" - EUROPA PRESS

Piden "detener la violencia, garantizar derechos humanos y que se permita la presencia de periodistas internacionales en el terreno"

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas riojanos han participado este lunes en una concentración, convocada por la Asociación de la Prensa de La Rioja, en repulsa por el asesinato de periodistas en Gaza y el sufrimiento de la población civil, víctima inocente de este sanguinario conflicto". La convocatoria ha tenido lugar bajo el lema 'Nos asesinan para no tener testigos. Sin periodistas la verdad desaparece'.

En el acto, que se ha celebrado pasadas las 13,00 horas frente a la sede de la Casa de los Periodistas riojana, se ha guardado también un minuto de silencio tanto por los periodistas fallecidos como por el sufrimiento de la población civil, "víctima inocente de este sanguinario conflicto", tal y como se ha leído en un manifiesto.

La Asociación de la Prensa de La Rioja comparte así "su consternación por el ataque del ejército israelí el pasado 11 de agosto que costó la vida a seis periodistas, cinco de ellos de la cadena Al Jazeera, así como por el asedio que está viviendo la población civil en Gaza".

Aunque como han explicado "somos conscientes de que se trata de un conflicto complejo, con múltiples aristas políticas, históricas y territoriales que no pueden simplificarse", los periodistas riojanos ven que "nuestra voz, como colectivo comprometido con los derechos humanos y la libertad de información, necesita gritar ante el genocidio de miles de inocentes".

La APR denuncia también este lunes "las cifras insoportables de un conflicto con un gran número víctimas civiles, muchas de ellas niños y niñas, en el que los periodistas mueren asesinados y en el que el objetivo es la destrucción de infraestructuras básicas como hospitales, casas, escuelas y mercados en un ataque directo a la población. No hay causa que pueda justificar semejante barbarie".

Así las cosas muestran "todo nuestro apoyo desde La Rioja a los compañeros que arriesgan su vida por contar lo que está sucediendo en aquellos territorios".

MÁS DE 240 PERIODISTAS MUERTOS

Según la ONU más de 240 periodistas han muerto mientras hacían su trabajo desde que el 7 de octubre de 2023 se recrudeció el conflicto. "Un ataque directo a la libertad de prensa para eliminar periodistas porque ya se sabe que sin testigos la verdad desaparece". "Nuestra más sincera admiración por quienes informan desde éste y desde todos los frentes, muchas veces sin la mínima protección y sin ninguna garantía", afirman.

Reclaman también a las partes implicadas y a los organismos internacionales "que actúen ya para detener esta escalada de violencia, abrir corredores humanitarios, garantizar los derechos humanos en la zona y exigir que se permita la presencia de periodistas internacionales haciendo reportajes en el terreno".

"Hoy, y siempre, estamos del lado de quienes sufren y también de quienes, con su cámara o una libreta, hacen lo imposible por contarlo".

Además, como gesto de esta denuncia uno de los balcones de la Casa de los Periodistas con vistas a la plaza de San Bartolomé, la más visitada de la ciudad, permanecerá cubierto con una imagen de Abdel Kareem Hana (AP) y el lema 'Nos asesinan para no tener testigos. Sin periodistas la verdad desaparece'.

En el acto también han estado presentes integrantes de Acampada Por Palestina de La Rioja así como representantes de la sociedad regional. Una vez acabada la concentración de los periodistas riojanos, desde Acampada Por Palestina han lamentado las muertes de los compañeros a la vez que han pedido que los profesionales de la información "os convirtáis en voces de denuncia".