Las pernoctaciones hoteleras en La Rioja aumentan un 7,4% en febrero

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en La Rioja crecieron un 7,4 por ciento en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 62.140 pernoctaciones y encadena 11 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de febrero en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 3,59 por ciento más de turistas en febrero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 35.290 viajeros. Por nacionalidad, 31.331 eran residentes en España, el 88,78 por ciento, mientras que 3.959 (11,22 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 3,5 por ciento y los extranjeros aumentaron un 4,3 por ciento.

Del total de pernoctaciones en La Rioja, 54.649 las realizaron residentes en España (un 87,94 por ciento), mientras que 7.490 (12,05 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 75,7 euros, lo que representa una subida del 5 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 0,65 por ciento respecto al año anterior en La Rioja.

En total, en La Rioja se alcanzó en febrero una ocupación del 35,43 por ciento y el sector hotelero empleó a 720 personas (un descenso del 2,2 por ciento interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 78,35 por ciento, seguida de Madrid (56,59 por ciento) y Cataluña (53,87 por ciento), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (27,28 por ciento), Castilla - La Mancha (27,67 por ciento) y Cantabria (29,36 por ciento).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (32,1 por ciento) en febrero junto a Andalucía (15,26 por ciento) y Cataluña (14,91 por ciento).