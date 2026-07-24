Las pernoctaciones hoteleras en La Rioja caen un 16,7% en junio

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LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en La Rioja en junio empeoran y descienden un 16,7% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 88.773 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 13,47% menos de turistas en junio que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 51.221 viajeros. Por nacionalidad, 37.935 eran residentes en España, el 74,06%, mientras que 13.286 (25,94%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 8,5% y los extranjeros se redujeron un 25%.

Del total de pernoctaciones en La Rioja, 65.951 las realizaron residentes en España (un 74,29%), mientras que 22.822 (25,71%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 84,25 euros, lo que representa una bajada del 2,4% interanual. En general, los precios subieron un 3,59% respecto al año anterior en La Rioja.

En total, en La Rioja se alcanzó en junio una ocupación del 43,41% y el sector hotelero empleó a 796 personas (un descenso del 16,3% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,5%, seguida de Canarias (70,13%) y Comunitat Valenciana (68,33%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (36,15%), Extremadura (38,64%) y Ceuta (38,95%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,84%) en junio junto a Cataluña (17,43%) y Andalucía (15,63%).

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Gráficos de ocupación hotelera

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