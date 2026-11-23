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LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en La Rioja en octubre empeoran y descienden un 8 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 110.377 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 9,88 por ciento menos de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 60.538 viajeros.

Por nacionalidad, 46.146 eran residentes en España, el 76,23 por ciento, mientras que 14.392 (23,77 por ciento) fueron extranjeros.

Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 7,2 por ciento y los extranjeros se redujeron un 17,5 por ciento.

Del total de pernoctaciones en La Rioja, 83.476 las realizaron residentes en España (un 75,63 por ciento), mientras que 26.901 (24,37 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 96,15 euros, lo que representa una subida del 7,4 por ciento interanual.

En general, los precios subieron un 9,58 por ciento respecto al año anterior en La Rioja.

En total, en La Rioja se alcanzó en octubre una ocupación del 48,98 por ciento y el sector hotelero empleó a 867 personas (un descenso del 6,3 por ciento interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,77 por ciento, seguida de Baleares (67,61 por ciento) y Madrid (63,67 por ciento), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (42,96 por ciento), Asturias (43,27 por ciento) y Cantabria (45,46 por ciento).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,67 por ciento) en octubre junto a Canarias (18,12 por ciento) y Andalucía (15,68 por ciento).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a octubre del año anterior en Ceuta (+20,13 por ciento) y en Madrid (+14,97 por ciento).

La menor subida se registra en Navarra, con una tasa de variación anual del +2,54 por ciento.