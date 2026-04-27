Los perros guía de la ONCE en La Rioja reclaman su derecho de acceso a establecimientos de alimentación

LOGROÑO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 8 perros guía de la ONCE acompañan en estos días a personas ciegas de La Rioja, aportándoles plena autonomía y seguridad en los desplazamientos al convertirse en los ojos de quien no puede ver.

Con motivo del Día Internacional del Perro Guía (29 de abril), sus usuarios reclaman a la sociedad su derecho de acceso a los distintos establecimientos de alimentación (fruterías, carnicerías, pescaderías, supermercados, etc) en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, bajo el lema 'Perros Guía, sí'.

Las leyes de cada comunidad autónoma, así como la vigente Ley de Bienestar Animal, reconocen a las personas usuarias de perro guía el acceso a lugares públicos o de uso público como los establecimientos del comercio al por menor, lugares de venta de alimentos tales como supermercados, mercados o comercios de alimentación, un aspecto a veces desconocido por la sociedad y que, en ocasiones, genera problemas a la persona ciega a la hora de ejercer su derecho de acceso, e incluso a algunos clientes que se pueden sentir molestos.

Además, la Fundación ONCE del Perro Guía recuerda que este acceso no puede conllevar ningún gasto adicional ni quedar limitado por cupo alguno determinado por la concurrencia de otros animales de compañía. Y pide a la ciudadanía que ayude a difundir y conocer este derecho a acceder, permanecer y realizar la compra como la realiza cualquier otra persona.

También subraya y recuerda el derecho de acceso a establecimientos de restauración; medios de transporte (autobuses, taxis, VTC, metro, tren, barcos o aviones); espectáculos; centros de enseñanza, sanitarios, deportivos o religiosos, entre otros.

Los únicos lugares a los que no tienen derecho de acceso son las zonas de manipulación de alimentos, un quirófano o sala de curas, una atracción de feria o de un parque de atracciones, y el agua de una piscina que no sea para perros.

Para apoyar este Día Internacional del Perro Guía, la ONCE ilustrará cinco millones de cupones bajo el lema 'Perros guía, sí', donde un dibujo muestra a una persona ciega en una frutería acompañada de su perro guía.

BIENESTAR ANIMAL

Desde que nacen los cachorros en las instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía, la máxima que se persigue es el bienestar del animal. Están perfectamente socializados gracias a la labor de las familias educadoras con las que pasan su primer año de vida. No muestran agresividad, tienen una gran voluntad de trabajo y de agradar, capacidad de concentración en la tarea de guía, al igual que disfrutan de sus tiempos de descanso, ocio y esparcimiento.

Además, estos perros están sujetos a requisitos de salud e higiene más estrictos que los perros de compañía: vacunados de rabia anualmente, desparasitados interna y externamente de forma periódica, y con certificado veterinario anual de que no padecen ninguna enfermedad transmisible a los humanos.

El perro guía es un animal adiestrado para ayudar a una persona ciega o con una discapacidad visual grave en sus desplazamientos y permanecer a su lado en situaciones que así lo requieran (trabajo, restaurante, cine, teatro...).

Está entrenado para seguir las directrices que le indica la persona; reconocer y evitar obstáculos (estáticos y en movimiento); marcar la llegada a bordillos, escaleras o desniveles; buscar puertas, asientos libres o encontrar la mejor alternativa de paso en situaciones complejas; e incluso está capacitado para desobedecer una orden del usuario cuando su ejecución implique un peligro para la integridad física de ambos (cruce de una calle cuando viene un vehículo eléctrico o silencioso).

CAMINANDO JUNTOS

La ONCE tiene como una de sus máximas la inclusión de las personas ciegas en la sociedad. El empleo, las relaciones sociales y culturales y la autonomía personal son los pilares sobre los que se apoya esa labor.

Por ello creó la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) hace más de 35 años, adoptando el modelo de las escuelas de perros guía europeas y norteamericanas. En su trayectoria ha facilitado cerca de 4.000 perros a las personas ciegas o con discapacidad visual grave de nuestro país para mejorar su autonomía, desplazamientos y seguridad, convirtiendo a estos animales en un vecino más al lado de la sociedad.