Una persona, atendida anoche por el incendio en la cocina de su vivienda en Logroño

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LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser atendida esta pasada noche, tras resultar afectada por el incendio en la cocina de su vivienda en Logroño, sin que haya sido necesario finalmente su traslado a ningún centro hospitalario, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, un particular ha informado a SOS Rioja del inicio de un incendio en la cocina de su vivienda situada en la calle General Espartero, número 3, en el término municipal de Logroño.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Fuerzas de Seguridad y se han movilizado a los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Policía Local, desde el lugar, ha solicitado ayuda sanitaria para un varón que, al parecer, ha inhalado humo.

Los Bomberos a su vez han procedido a sofocar el incendio y han informado que se ha visto afectada únicamente la sartén y la campana extractora.

Finalmente, como consecuencia del suceso, el varón atendido por los sanitarios ha sido dado de alta en el lugar, sin precisar traslado a ningún centro sanitario.