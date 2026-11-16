Una persona denuncia en Logroño haber sido víctima de una estafa telefónica para lograr claves bancarias

Consejos policiales para evitar estafas telefónicas - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional advierte sobre una modalidad de estafa en la que los delincuentes se hacen pasar por empleados de entidades bancarias para ganarse la confianza de sus víctimas y conseguir que estas realicen operaciones económicas bajo el pretexto de proteger sus ahorros.

En un caso denunciado en Logroño, una víctima de este tipo de estafa, recibió una llamada telefónica que afirmaba pertenecer a su entidad bancaria, informándole de que se había producido un grave problema informático a nivel nacional, que ponía en peligro el dinero depositado en su cuenta.

Los estafadores, aprovechándose de la preocupación generada, consiguieron convencer a esta persona de que debía retirar su dinero para ponerlo a salvo.

De esta manera, llegó a realizar 19 retiradas de dinero en efectivo, que posteriormente ingresó en una cuenta bancaria facilitada por los propios delincuentes.

Acceso a claves bancarias y retirada de fondos de inversión Sin embargo, el engaño no terminó ahí.

La víctima descubrió más tarde que los autores habían conseguido acceder a sus claves bancarias, detectando dos transferencias no autorizadas desde su cuenta hacia otras dos cuentas diferentes. Asimismo, comprobó que se había efectuado, sin su consentimiento, el reembolso de casi 18.000 euros correspondientes a un fondo de inversión del que era titular, quedando dicho importe fuera del producto de inversión.

Este tipo de estafas se caracterizan por el empleo de técnicas de ingeniería social, mediante las cuales los delincuentes generan una falsa sensación de urgencia y peligro para provocar que las víctimas actúen sin comprobar la veracidad de la información recibida.

CONSEJOS DE POLICÍA NACIONAL PARA EVITAR ESTAS ESTAFAS

La Policía Nacional recuerda que las entidades bancarias nunca solicitarán de sus clientes que retiren dinero en efectivo y lo ingresen en cuentas de terceros para proteger sus ahorros.

Asimismo, recomienda desconfiar de cualquier llamada que comunique una supuesta incidencia de seguridad y exija realizar operaciones bancarias de manera inmediata.

Ante estas situaciones resulta fundamental finalizar la llamada y contactar directamente con la entidad bancaria a través de sus canales oficiales, evitando facilitar claves de acceso, contraseñas o códigos de verificación.

La urgencia es una de las principales herramientas utilizadas por los estafadores.

Desconfiar, verificar la información y no realizar movimientos de dinero por indicación de desconocidos, puede evitar importantes pérdidas económicas.

La Policía Nacional advierte sobre las estafas telefónicas en las que los delincuentes se hacen pasar por entidades bancarias para apoderarse de los ahorros de sus víctimas