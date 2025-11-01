Una persona evacuada de su vivienda y trasladada al San Pedro por inhalación de humo en Murillo

LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido evacuada de su vivienda y trasladada al Hospital San Pedro por inhalación de humo tras un incendio, a las 09,18 horas, en el número 13 de la carretera de Villamediana en Murillo de Río Leza, según ha informado SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han alertado del suceso. Al parecer, salía humo por las ventanas del inmueble y una persona pedía auxilio desde una terraza.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño junto con recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud.

Tras la intervención, los bomberos informan que el incendio se ha iniciado en la planta baja de la vivienda, afectando a una cocina y algo de leña acumulada. El inquilino de la vivienda, ha sido evacuado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro por inhalación de humo.