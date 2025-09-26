Una persona, a Urgencias del Hospital de Calahorra por inhalación de humo en un incendio leve en una vivienda

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser evacuada al Servicio de Urgencias del Hospital de Calahorra, tras sufrir inhalación de humo en el incendio leve en una vivienda en esta misma localidad, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 13,32 horas de este viernes, la Policia Local del municipio ha alertado a SOS Rioja del incendio en una vivienda ubicada en la Avenida Achútegui de Blas en Calahorra.

Desde el Centro de Emergencias se ha movilizado a Bomberos del CEIS, Guardía Civil y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

El incendio, de escasa entidad, ha afectado a una olla a presión. Un herido ha necesitado ser evacuado al Servicio de Urgencias del Hospital de Calahorra por inhalación de humo.