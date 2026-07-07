Personas desempleadas reciben formación y empleo en atención sociosanitaria gracias a 'Logroño cuida'

Visita a la Escuela Taller 'Logroño cuida' - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Personas desempleadas están recibiendo formación y empleo en atención sociosanitaria gracias al programa de Escuela Taller 'Logroño cuida'. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado de la concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, y la directora general de Empleo, Cristina Salinas, ha visitado este martes a las alumnas y alumnos del programa.

Una iniciativa dirigida a jóvenes desempleados, que se va a extender durante 9 meses en el centro de empleo municipal y con el que los participantes adquirirán el certificado de profesionalidad de nivel II de atención sociosanitaria a personas en domicilio.

El Ayuntamiento de Logroño está desarrollando esta Escuela Taller de formación y empleo, dirigida a personas desempleadas e inscritas en la Oficina de Empleo de Logroño.

El programa está destinado a personas en situación de vulnerabilidad y persigue su incorporación laboral, en el ámbito del apoyo sociosanitario domiciliario a personas dependientes y familias en situación de riesgo de exclusión (atención personal básica, apoyo psicosocial y apoyo a la unidad de convivencia), en coordinación con el Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal.

El alcalde de Logroño ha indicado que "con esta Escuela Taller, estamos ofreciendo nuevas oportunidades de empleo a personas desempleadas en situación de vulnerabilidad derivadas desde los Servicios Sociales municipales, combinando cualificación profesional e intervención directa en necesidades reales del municipio".

Al mismo tiempo, ha añadido, "se da respuesta al incremento sostenido de la demanda de cuidados en la ciudad, dado que esta iniciativa refuerza la capacidad de cuidados en domicilio para personas dependientes, alineando la formación práctica con prioridades municipales y necesidades actuales del mercado de trabajo".

Según sus palabras, "Logroño es una ciudad que cuida y acompaña, que genera incentivos y programas de empleo, además de trabajar por la mejor cualificación de las personas que prestan la atención sociosanitaria a domicilio".

Escobar ha agradecido la financiación del Ejecutivo regional y ha animado a los participantes en el periodo formativo "a ser los mejores cuidadores, en el desempeño de una labor transcendental para las personas dependientes que necesitan esos servicios porque cuidar es transformar vidas".

Por su parte, durante la visita a la Escuela Taller, la directora general de Empleo, Cristina Salinas, ha destacado que iniciativas de este tipo suponen una "labor educativa y formativa fundamental".

Facilitan a las personas jóvenes desempleadas "capacitación y formación, además de un certificado profesional en atención a la dependencia, un sector con gran demanda de profesionales", así como experiencia laboral para el desempeño de un empleo.

FORMACIÓN PRÁCTICA E INSERCIÓN LABORAL.

La formación comenzó la semana pasada y finaliza en marzo de 2027. El programa tiene cabida para un total de 15 plazas, habiéndose completado todas las plazas.

Se trata de un programa de empleo y formación de 9 meses de duración, estructurado en 3 meses de formación y 6 meses de contratación por parte del Ayuntamiento, periodo en el que también seguirán recibiendo formación.

El certificado profesional que se imparte es el de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, certificado de nivel 2, orientado a la intervención y apoyo en el domicilio con personas que presentan necesidades de atención sociosanitaria.

El objetivo de este proyecto promovido por el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Educación y Empleo, es fomentar la formación práctica y la actividad laboral, permitiendo al alumnado adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para mejorar su cualificación y facilitar la inserción laboral.

La entidad beneficiaria ha sido el Ayuntamiento de Logroño, que va a desarrollar el programa para dar respuesta y reforzar la capacidad de los cuidados en domicilio a personas dependientes.

El importe concedido por la Consejería de Educación y Empleo al proyecto experiencial del Ayuntamiento de Logroño, cofinanciado a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), asciende a 185.502 euros.

Además de las 600 horas de formación, se impartirá una formación complementaria sobre orientación laboral e itinerario personalizado, inserción laboral, sensibilización medioambiental, igualdad de género, prevención de riesgos laborales, primeros auxilios, ergonomía y movilizaciones con y sin grúa, alzheimer y otras enfermedades de deterioro cognitivo y atención a encamados.

Asimismo, el proyecto incorpora un dispositivo específico de acompañamiento domiciliario para casos seleccionados por los Servicios Sociales en los que se haya detectado especial vulnerabilidad o riesgo de aislamiento.

Estas actuaciones incluirán conversaciones guiadas, apoyo emocional, motivación para el mantenimiento de rutinas de autocuidado y vida diaria, siempre conforme al plan de intervención y con seguimiento profesional.