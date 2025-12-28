Una de las personas heridas en el accidente de tráfico en la N-232 en Galilea trasladada al Hospital de Navarra

Archivo - Hospital Universitario de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

LOGROÑO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una de las personas heridas en el accidente de tráfico, de ayer por la tarde, en la N-232 en Galilea ha sida trasladada al Hospital de Navarra, según ha informado el Gobierno riojano, que ha indicado, asimismo, que las otras tres personas derivadas al Hospital San Pedro de Logroño han sido dadas de alta.

Según señaló el SOS Rioja fueron seis los heridos, de diversa consideración, en el accidente de tráfico, que se produjo el sábado a las 18,21 horas, en el que se vieron implicados varios vehículos, en el punto kilométrico 385 de la N-232 en Galilea.

El origen fue una salida de vía con vuelco de un turismo, mientras otros dos coches colisionaron por alcance al frenar. Pasado un rato y estando atendiendo este accidente, otro coche se salió de la vía en el mismo lugar.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se dio aviso a Guardia Civil y a mantenimiento de carreteras Villar, así como se movilizaron Bomberos de Logroño y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.