Seis personas trasladadas al San Pedro tras un accidente de tráfico con varios vehículos implicados en la N-232

LOGROÑO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas, de diversa consideración, siendo trasladadas al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño, al sufrir un accidente de tráfico, a las 18,21 horas, en el que se han visto implicados varios vehículos, en el punto kilométrico 385 de la N-232 en Galilea, según ha informado SOS Rioja 112.

El origen ha sido una salida de vía con vuelco de un turismo, otros dos coches han colisionado por alcance al frenar. Pasado un rato y estando atendiendo este accidente, otro coche se ha salido de la vía en el mismo lugar.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se da aviso a Guardia Civil y a mantenimiento de carreteras Villar, se movilizan Bomberos de Logroño y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.