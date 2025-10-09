'La Picota Ezcaray' Llena Octubre De Creatividad, Música Y Actividades Culturales - 'LA PICOTA EZCARAY'

LOGROÑO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'La Picota Ezcaray' propone un otoño lleno de arte, aprendizaje y humor con una programación variada que combina talleres de creatividad, divulgación científica y un espectáculo de música y clown en el teatro.

Durante todo el mes de octubre, La Picota ofrecerá distintos talleres de creatividad abiertos al público. El ciclo comenzará este viernes, 10 de octubre, a las 18,00 horas con un taller de máscaras, que requerirá inscripción previa a través de la página web de la asociación.

El sábado 11, a las 11,00 horas, será el turno de un acercamiento al mundo de la apicultura, mientras que el sábado 18 de octubre la Química llegará a Ezcaray de la mano de la Universidad de La Rioja y La Real Sociedad Española de Química.

Los días 24 y 25 estarán dedicados a la fotografía, con una sesión teórica el viernes a las 19,30 horas y un recorrido práctico el sábado a las 11,30 horas, donde los participantes podrán poner en práctica lo aprendido.

Todos los talleres, excepto el de Química, se celebrarán en el Hogar de la Tercera Edad.

PIANO PIANO: MÚSICA, CLOWN Y HUMOR

El sábado 25 de octubre a las 20,30 horas, el teatro de Ezcaray acogerá el espectáculo 'Piano Piano', protagonizado por Lolo Fernández, clown principal del célebre espectáculo Corteo del Circo del Sol.

Una propuesta tan imprevisible como brillante, donde música y humor se funden en un concierto absurdo, desbordante y lleno de improvisación. Un piano, un personaje excéntrico y la complicidad del público son los ingredientes de este espectáculo único que promete no dejar indiferente a nadie.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Giglon y en la Oficina de Turismo de Ezcaray, a un precio de 10 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla.

Además, para cerrar el proyecto de Promoción de la Bicicleta como medio de transporte, La Picota Ezcaray organiza una exposición fotográfica con imágenes que muestran el uso cotidiano de la bici, incluso como elemento decorativo. La muestra incluirá también fotografías antiguas, que reflejan la evolución de la bicicleta y su presencia en diferentes épocas.

Toda la información detallada sobre fechas, horarios e inscripciones puede consultarse en los carteles informativos, las redes sociales y la página web de la asociación: www.lapicotaezcaray.com

Como colofón a este mes de actividades, La Picota Ezcaray tiene previsto celebrar Halloween, con diferentes propuestas que se anunciarán próximamente.