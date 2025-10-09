Piden 2 años de cárcel para un empresario por falsificar documentos en una demanda contra el Ayuntamiento de Ezcaray

Reclamaba al Consistorio más de 34 millones de euros por unos proyectos que "le habían denegado"

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal solicita una pena de dos años de cárcel para un hombre acusado de un delito continuado de falsedad en documento privado y un delito de estafa procesal al falsificar documentos en una demanda contra el Ayuntamiento de Ezcaray. Además, pide 20 meses de prisión para otra persona acusada de falso testimonio.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el procesado, E.A.A., era administrador único de una empresa dedicada a la promoción y construcción de edificios. En febrero de 2010, dicha mercantil interpuso un recurso contra el Ayuntamiento de Ezcaray en el que hacía responsable a dicho Ayuntamiento "de la denegación de autorización y de licencias de obras para la construcción de tres proyectos de dieciocho y veinticuatro viviendas y de un hotel".

Por ello reclamaba al propio Consistorio "un total de 34.847.554 euros en concepto de daño emergente y lucro cesante entre los que se incluía la devolución de ingresos efectuados por compradores de las futuras viviendas, así como indemnizaciones a las que había tenido que hacer frente por ello".

Durante el procedimiento, el encausado -en abril de 2014- subsanó la demanda a requerimiento del Juzgado "aportando en nombre de su mercantil documentos de los que alegaba ser justificantes del desembolso de cantidades derivados de la resolución de contratos de compraventa de viviendas en la Residencial Santa Bárbara II, así como pagos de indemnizaciones por la no construcción de las viviendas".

"A SABIENDAS DE LA FALSEDAD DE LOS MISMOS"

Todo ello "a sabiendas de la falsedad de los mismos, ya que ni los compradores a los que se hacía referencia habían participado en la elaboración del documento, ni habían recibido indemnizaciones que se hacían constar en el documento", explica el Fiscal.

Además el procesado aportó en aquel procedimiento , un Informe Pericial 'Sobre valoración de la indemnización por daños y perjuicios causados por la actuación del Ayuntamiento de Ezcaray en la tramitación de varias licencias de edificación en solares' que fue elaborado por el otro acusado, J. J. S., en su condición de arquitecto "y en el que no comprobando las partidas, ni las facturas, ni la realidad de las mismas valoró como daños y lucro cesante en 34.847.554,14 euros".

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento privado, un delito de estafa procesal y un delito de falso testimonio. Solicita imponer para el primero de los acusados, E.A.A., en concepto de autor del delito de falsedad y estafa procesal dos años de prisión y para el arquitecto, J.J.S., 20 meses de prisión en concepto de autor del delito de falso testimonio.

El juicio por estos hechos está previsto que comience el próximo lunes, 13 de octubre, y se prolongue hasta el día 15 en el Palacio de Justicia de Logroño.