Piden 4 años de cárcel para una mujer que estafó 800 euros a otra persona en el alquiler de un piso en Alberite

Archivo - Juzgados Logroño, Palacio de Justicia de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

El juicio tendrá lugar el próximo 1 de octubre en el Palacio de Justicia de Logroño

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal solicita una pena de cuatro años de prisión para una mujer acusada de un delito de estafa y otro leve de amenazas al engañar a otra persona y hacerle pagar 800 euros para alquilar un piso en la localidad riojana de Alberite que nunca recibió.

Según el escrito del Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan el 20 de enero de 2022, cuando la acusada, M.M.J., con más de 20 sentencias anteriores por otros tipos de delitos, anunció en una página de Internet un piso para alquilar en dicho municipio riojano.

Tras ver el anuncio, la víctima, M.B.F., contactó con la acusada por teléfono manifestando su interés en alquilar ese inmueble.

Así las cosas, explica el Fiscal, "la acusada le indicó que para proceder a la formalización del referido contrato de alquiler habría de ingresar previamente en una cuenta corriente, propiedad de la procesada, la cantidad de 800 euros en concepto".

"Siempre -según la acusada- de gestiones a realizar por la letrada de ésta, añadiendo que esta letrada formalizaría el contrato para que, después de ello, visitara el inmueble y recibiera las llaves del mismo".

EL ENGAÑO

Conforme a lo expuesto en ello y confiando en la seriedad de la acusada, la víctima realizó el ingreso. Después la procesada le dio -presuntamente- "el teléfono de la letrada" pero, una vez llamó, "le contestó una persona de avanzada edad que manifestó no serlo".

Posteriormente la víctima llamó de nuevo a M.M.J. para pedirle explicaciones y exigirle que le devolviera el dinero ya que si no interpondría una denuncia. A todo ello la acusada le contestó con diferentes amenazas. La acusada no ha devuelto a la víctima los 800 euros referidos.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de estafa y otro leve de amenazas. Además se añade en la acusada la circunstancia agravante de reincidencia.

Procede imponerle cuatro años de cárcel por el delito de estafa y 2 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros por el de amenazas. También deberá devolver a la víctima los 800 euros por las cantidades defraudadas.