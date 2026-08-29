Piden 6 años y medio de prisión para un acusado de cometer cuatro robos en locales y coches de Calahorra en 9 días

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LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide una pena de seis años y medio de prisión para un acusado de un delito de robo continuado, tras haber cometido hasta cuatro robos en locales y coches de la localidad de Calahorra en el espacio de nueve días. El juicio del caso está previsto (con vistilla de conformidad) para el día 8 de septiembre en el Audiencia Provincial.

De acuerdo con el escrito de la acusación, el acusado S. J. P. -que ya contaba previamente con dos sentencias firmes de juzgados de Pamplona por delitos similares-, "entre las 13,45 y las 17 horas del día 11 de julio de 2025", entró en un establecimiento de carnicería de la calle Longinos de Calahorra, "tras fracturar un cristal de la puerta" para, "una vez en su interior, apoderarse de los 800 euros que contenía la caja registradora del negocio".

Además, "en hora no determinada del día 18 de julio de 2025, rompió el cristal de la ventanilla trasera derecha de un vehículo que se encontraba correctamente aparcado y perfectamente cerrado, en la calle de los Tilos de Calahorra, apoderándose seguidamente de varias bolsas de embalar cuyo valor asciende a 50 euros".

A ello se suma que, "sobre las 6 horas del día 20 de julio, y tras forzar la cerradura" de otro local de carnicería igualmente situado en la calle Longinos de la localidad riojabajeña "sustrajo del interior del local una cámara Domo de un valor de 40 euros, una caja registradora de igual valor varias mantas y dos garrafas de aceite, habiendo sido recuperados estos seis últimos objetos".

Por último, el mismo día 20 de julio de 2025, sobre las 23 horas se dirigió a la Cafetería "El Cielo", ubicada en la calle Bebricio de Calahorra "y, tras fracturar el cristal de la puerta de acceso al negocio con una máquina de imprimir ticket, se apoderó de la caja registradora del bar, que contenía 150 euros".

Para la acusación, estos hechos "son constitutivos de un delito continuado de robo con fuerza en establecimiento en horario fuera de apertura al público", del que el acusado "es responsable en concepto de autor", concurriendo además "la circunstancia de reincidencia".

Por ello, se considera que procede imponer al acusado por el delito continuado de robo la pena de 6 años y 6 meses de prisión, así como una indemnización por los daños causados tanto en el vehículo como en el local de hostelería -los propietarios de los otros dos establecimientos han renunciado a ello-. A ello se suma la cantidad de 800 euros sustraída.