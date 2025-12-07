Piden 4 años y 6 meses de cárcel para un hombre por golpear a otro tras una discusión en un parque de Logroño

Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal solicita una pena de 4 años y 6 meses de cárcel para una persona acusada de un delito de lesiones al golpear a otra con una llave tras una discusión en un parque de Logroño.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a la noche del 5 de diciembre de 2020 cuando el acusado, E.H.A., reprochó a la víctima su comportamiento tras haber tenido ésta un altercado previo con otra persona.

Con motivo de esa discusión, E.H.A. comenzó a pegarle puñetazos con una llave que llevaba agarrada en la mano, alcanzándole a la víctima en el costado y en la boca.

Tras la agresión, el acusado -junto a la persona con la que la víctima había tenido la discusión previa- abandonó el lugar en un coche y aunque el herido lo intentó evitar subiéndose al capó, éste se cayó al suelo.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de lesiones por lo que procede imponer el acusado la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Además deberá indemnizar a la víctima en la cantidad que se determine en el juicio oral o ejecución de sentencia por las lesiones causadas, así como con 1.000 euros en concepto de daño moral y perjuicios derivados de secuelas estéticas.